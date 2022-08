Powstanie nowy N-Park od Napollo

Napollo planuje w Piotrkowie Trybunalskim jeden ze swoich najbardziej popularnych obiektów – park handlowy N-Park.

Trwa etap wyboru Generalnego Wykonawcy.

Prace budowlane mają ruszyć jeszcze we wrześniu 2022 roku.

– Parki handlowe znane pod szyldem „N-Park”, należące do Napollo rosną w siłę. Obiekty zyskały na popularności ze względu na komfort i kompleksowość zakupów. Co do zasady N-Parki powstają w centrach osiedli mieszkaniowych aglomeracji i w miastach w całej Polsce. Park handlowy, który powstanie w Piotrkowie Trybunalskim, będzie znajdował się przy ulicy Sulejowskiej. Atrakcyjność tej lokalizacji dodatkowo umacnia fakt sąsiedztwa marketu budowalnego OBI, co ułatwi klientom generalne zakupy. Już po wakacjach ruszą prace budowalne nad naszym nowym obiektem – zapewnia Dorota Beltrani, dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie NAPOLLO

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Planujemy, aby N-Park w Piotrkowie Trybunalskim osiągnął powierzchnię ok 7.700 GLA i został otwarty dla naszych Klientów jeszcze w II kwartale 2023 roku – zapewnia Dorota Beltrani.

W piotrkowskim N-Parku klienci będą mogli odwiedzić m.in. sklep z branży spożywczej, RTV i AGD, odzieżowej, beauty czy wnętrzarskiej – już zakontraktowani najemcy to znane sieci handlowe jak m.in. Stokrotka, RTV Euro AGD, Sinsay, Jysk, kaes. Napollo zaproponuje więc klientom zakupy m.in. w supermarkecie spożywczym Stokrotka oraz ofertę popularnej restauracji typu fast food. Kompaktowy park handlowy słynie bowiem z tego, że realizuje wszystkie podstawowe potrzeby zakupowe klienta w głównych kategoriach, dodatkowe uzupełniając je o ofertę specjalistyczną.