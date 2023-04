W Starym Browarze w Poznaniu sfinalizowano niedawno dwa ważne projekty, których celem jest zwiększenie komfortu klientów i wygody korzystania z przestrzeni centrum.

W skrzydle Atrium otwarto nową windę, a w drugiej części kompleksu, Pasażu, powstał nowy pokój rodzinny z udogodnieniami dla opiekunów małych dzieci.

Pokoik rodzinny w Starym Browarze w Poznaniu. Fot. mat. pras.

Pierwsza z inwestycji dotyczy południowo-wschodniej części Atrium. Uruchomienie nowej windy znacząco polepszyło komfort użytkowników skrzydła. Dźwig umożliwia szybsze dotarcie do Food Courtu oraz sklepów na wyższych poziomach. Ponadto, winda połączyła część handlową Atrium z holem prowadzącym do przychodni Lux Med. To istotna zmiana w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy odwiedzających Stary Browar z małymi dziećmi. Tej drugiej grupie dedykowany jest także projekt zrealizowany w Pasażu – nowy pokój rodzinny z toaletą.

Takie miejsca z powodzeniem działają w Starym Browarze od kilku lat w Atrium. W przytulnym pokoju rodzinnym opiekunowie mogą komfortowo przewinąć i nakarmić dziecko – do dyspozycji mają duży przewijak, szeroki blat, mikrofalówkę i wygodny fotel. W Pasażu dodatkowo znajduje się krzesło do karmienia starszych dzieci i toaleta. Charakterystyczne dla wszystkich pokoi są radosne grafiki i kolorowe ściany świecące delikatnym światłem.

Inwestycje poprawiające jakość przestrzeni Starego Browaru, jej dostępność i komfort użytkowania, to ważny element działań kształtujących doświadczenia zakupowe – mówi Magdalena Kowalak, Prezes Spółki Zarządzającej Starym Browarem. Klienci bardzo doceniają takie udogodnienia – podkreśla.

