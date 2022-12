Pracownicy HalfPrice stali się bohaterami i bohaterkami tegorocznej, świątecznej kampanii marki.

M.in. na ekranach w sklepach w 8 krajach czy social mediach, można zobaczyć ok. 20 pracowników biura, produkcji, logistyki i sklepów.

Kampania zrealizowana została w typowym HalfPrice’owym modowym, radosnym, szalonym stylu.

- Grupa ludzi, która w stu procentach oddaje się swojej pasji. - to odpowiedź Pauliny Bagińskiej, pracownicy HalfPrice, biorącej udział w świątecznej kampanii, która została zapytana z czym kojarzy jej się firma. W czasie pełnym choinek, światełek, Świętych Mikołajów i Śnieżynek, marka postanowiła opowiedzieć najprawdziwszą historię świąteczną – historię swoich ludzi. Osoby, które na co dzień zajmują się obsługą klienta, planowaniem zakupów, logistyką, zarządzaniem sklepem online czy tworzeniem treści promujących ofertę marki, na jeden dzień przeniosły się do magicznego, świątecznego świata. Choć dla większości z nich była to pierwsza przygoda z profesjonalnym aparatem, wszyscy nie kryli entuzjazmu.

Świąteczna kampania HalfPrice.

HalfPrice to przede wszystkim ludzie. To oni codziennie szukają dla naszych Klientów najlepszych okazji i zapewniają im najlepszą obsługę. To dzięki ich zaangażowaniu nasza marka odnosi kolejne sukcesy i wciąż się rozwija. Nasz zespół ma niesamowitą energię, kocha modę i tworzy fantastyczną atmosferę pracy. Chcieliśmy to pokazać – mówi Michał Kniaź, dyrektor marketingu HalfPrice.

HalfPrice to przede wszystkim ludzie.

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak wielu pracowników chciało wziąć udział w sesji. Dosłownie w chwilę od wysłania zaproszenia skompletowaliśmy całą ekipę. Co więcej, na planie zdjęciowym okazało się, że mamy w Zespole ukryte prawdziwe talenty - świetnych modeli i modelki. Warto dodać, że nie mieli prostego zadania – asortyment HalfPrice jest bardzo bogaty. W trakcie sesji pracownicy prezentowali nie tylko ubrania, buty, zabawki czy meble i dodatki do domu, ale także kosmetyki, artykuły spożywcze, czy... akcesoria dla zwierząt - dodaje Michał Kniaź.

- Bycie twarzą HalfPrice to ogromne wyróżnienie, mówi Jakub Mosior. - Dla mnie to bycie częścią drużyny - dodaje Wiktoria Wyrwa. - Czuję się wspaniale, możecie zapraszać mnie częściej, podsumowuje Anita Dziuba. To tylko kilka z wielu spostrzeżeń pracowników, którzy wzięli udział w sesji.

Najważniejszy przekaz płynący z ich wypowiedzi to to, co tworzy HalfPrice – ludzie, świetna atmosfera pracy oraz możliwość rozwijania się - dodaje Michał Kniaź.

Zdjęcia i video promujące świąteczną ofertę HalfPrice można zobaczyć m.in. w mediach społecznościowych, czy ekranach w sklepach – w aż 8 krajach.

