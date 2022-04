Pradę doświadczył koronawirus i wojna, ale amerykański rynek wyrównał straty

Jak podał serwis Reuters.com, cytując Patrizio Bertelli, dyrektora generalnego Prady, amerykańska działalność zrównoważyła wpływ zawieszenia działalności w Rosji i blokady spowodowanej koronawirusem w Chinach.

Bertelli w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla tygodnika Corriere della Sera L'Economia dodał, że "dom mody z siedzibą w Mediolanie, notowany na giełdzie w Hongkongu, nie planuje rewizji swoich celów, ale może w przyszłości rozważyć podwójne notowanie na mediolańskiej giełdzie".

Zamknięcie sklepów w Chinach istotnie wpłynęło na zyski

- Rosja stanowi zaledwie 2 proc. sprzedaży grupy, ale Chiny są ważne i przez ostatnie 15 dni zamknęliśmy ponad 50 proc. naszych tamtejszych sklepów - powiedział Bertelli.

Dodał jednak, że firma „spisała się dobrze, powyżej oczekiwań” w pierwszym kwartale, a także odnotowała dobre wyniki w pierwszej połowie kwietnia, przy czym "Stany Zjednoczone zrównoważyły ​​słabość Chin".

Wkrótce zmiany na stanowisku dyrektora generalnego

Dyrektor generalny Prady dodał, że jego syn, Lorenzo Bertelli, zostanie jego następcą w ciągu „trzech do czterech lat” i że minęła szansa na połączenie głównych włoskich marek w jedną grupę – wedle modelu, któremu przewodzą francuscy giganci mody Kering i LVMH. - Dla mnie dogodny moment na to był od 2000 do 2010 roku, teraz jesteśmy daleko w tyle – powiedział Patrizio Bertelli.