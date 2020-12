Pralnie EBS nad przepaścią. Upadłość tuż, tuż

Upadamy. Jeśli galerie handlowe chcą nadal mieć w swojej ofercie naszą pralnię, to niestety muszą nam pomóc, obniżając czynsze wprost proporcjonalnie do spadku obrotów. Płynność utrzymamy jeszcze przez dwa, trzy miesiące. Dlatego listopadowe czynsze będą ostatnimi, jakie zapłacimy w całości. Jeśli do końca stycznia nie dostaniemy tych zniżek, to wszystkie lokale, które wykazują rażącą stratę zamkniemy na początku lutego, bez względu na konsekwencje - tłumaczy Paweł Skwarczowski, dyrektor ds. operacyjnych sieci pralni EBS.

Zarząd firmy EBS, operatora sieci pralni EBS wysłał do wynajmujących dramatyczny apel. O co w nim prosicie?

Paweł Skwarczowski, dyrektor ds. operacyjnych sieci pralni EBS: Upadamy. Mamy o 24 mln zł mniejsze obroty. To jest 35 proc. mniej niż rok wcześniej. Jesteśmy w stanie przetrwać tylko wtedy, gdy wszystkie 115 galerii, w których działają nasze pralnie, zgodzi się na obniżenie od listopada 2020 r. czynszu o taki procent, w jakim obroty pralni w danej lokalizacji spadły bądź będą spadać w kolejnych miesiącach. Oczywiście, w przypadku powrotu do dawnych obrotów, natychmiast wrócimy do czynszów umownych. Uwzględniając wprowadzone od połowy marca tego roku wszystkie lockdowny związane pandemią, prognozowana strata netto spółki w całym 2020 r. wyniesie -8 mln zł w porównaniu do zysku netto 3,3 mln zł w zeszłym roku. Oznacza to pogorszenie wyniku finansowego netto o co najmniej -11 mln zł rok do roku. Płynność utrzymamy jeszcze przez dwa, trzy miesiące. Dlatego listopadowe czynsze będą ostatnimi, jakie zapłacimy w całości. Jeśli do końca stycznia nie dostaniemy tych zniżek, to wszystkie lokale, które wykazują rażącą stratę zamkniemy na początku lutego, bez względu na konsekwencje.

Nie macie zaległości?

Nie. Wzięliśmy ogromne kredyty na zapłacenie czynszów po pierwszym lockdownie. Teraz już banki nam nie dadzą kolejnych, bo widzą co się dzieje na rynku. Dokładnie takie same wnioski składaliśmy wynajmującym wiosną, ale się nie zgodzili. Owszem zaoferowali nam różne upusty w zamian za przedłużenie kontraktów, ale to - w porównaniu ze stratami - była bardzo mała pomoc. Najbardziej smuci fakt, że są wynajmujący, którzy całkowicie odmówili nam jakiejkolwiek pomocy i - widząc nasze marne obroty - konsekwentnie żądają pełnych czynszów, a w przypadku zaległości wchodzą na nasze gwarancje bankowe. Nie nazwę tego inaczej jak niegodziwością. Tym samym wynajmującym zawsze punktualnie płaciliśmy czynsze, które - jak wiemy - są niewspółmiernie wysokie do wyników gospodarki polskiej i zamożności polskiego klienta. Tak wygórowane stawki właśnie powodowały, że nasza działalność była zawsze niskorentowna.

Które pralnie mają dzisiaj najtrudniejszą sytuację?

Nie ukrywam, że około 20 lokalizacji, głównie w dużych, flagowych obiektach, takich jak Złote Tarasy, gdzie straciliśmy około 50 proc. obrotów. W konsekwencji notujemy kilkaset tysięcy złotych straty w tej jednej pralni. Podobnie jest w innych dużych obiektach (Arkadia, Galeria Mokotów, Sfera, Bonarka, Posnania, Galeria Północna itp.), gdzie straty są największe, a czynsze zawsze należały do najwyższych.

