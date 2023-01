Wola Park zakończył rok ze zdecydowanym wzrostem liczby odwiedzających – prawie 13 mln osób skorzystało z oferty centrum handlowego.

Dane dotyczą okresu od stycznia do grudnia 2022 roku.

Oznaczają 37 proc. wzrost względem 2021 roku.

Także o19 proc. wyższą odwiedzalność w odniesieniu do okresu przedpandemicznego.

Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, zeszły rok był wyjątkowy dla Wola Parku, nie tylko ze względu na rekordową liczbę odwiedzających, ale również wyższą od poziomu inflacji dynamikę obrotów. Pozytywne wyniki odzwierciedlają nieustanny rozwój oraz zaufanie, jakim już od 20 lat klienci oraz najemcy Wola Parku obdarzają galerię. Dzięki otwarciu stacji metra Ulrychów, Wola Park stał się jednym z najlepiej skomunikowanych centrów handlowych, z wygodnym dojazdem komunikacją miejską, 3 tys. miejsc parkingowych, a także stacjami Verturilo i strefami dla systemu wynajmu samochodów Panek.

Ostatnie miesiące to czas intensywnego rozwoju Wola Parku. Potwierdzają to nie tylko zrealizowane cele, lecz również decyzje samych najemców. W minionym roku otworzyło się aż 11 nowych salonów – wyremontowane bądź rozbudowane lokale to łącznie 9 000 metrów kwadratowych wysokiej jakości powierzchni komercyjnej. Na zmiany w dotychczasowych przestrzeniach zdecydowali się Tattum, Triumph, Intimissimi oraz Calzedonia. Ponadto, do grona najemców Wola Parku dołączyli m.in. Carry, Świat Dziecka, Cross Jeans, TEMPUR, Studio Make UP Beauty Factor Group, ROZUM, Wyjątkowy prezent, restauracja Thai Wok oraz pizzeria LOVE IT.

Ostatnie miesiące to czas intensywnego rozwoju Wola Parku.

Zeszłoroczne inwestycje w infrastrukturę galerii to również nowe pomieszczenia socjalne do dyspozycji najemców i firm serwisowych, a także zmodernizowane pokoje dla rodzica z dzieckiem oraz nowa winda. W bliskim sąsiedztwie Wola Parku otwarty został też kompleks Ogrodów Ulricha, czyli dawnego gospodarstwa ogrodniczego, należącego do rodziny Ulrichów. Jego nowa odsłona stała się ważnym punktem na mapie dzielnicy, oferującym innowacyjną przestrzeń pełną zieleni, pysznego jedzenia, relaksu oraz wartościowej wiedzy o ekologii i zdrowym żywieniu – niepowtarzalną ostoję dla mieszkańców dzielnicy i nie tylko.

Cieszę się, że już kolejny rok, jako Wola Park, część Ingka Centres, mogliśmy z sukcesami udostępniać odpowiadające na potrzeby klientów miejsce spotkań, w którym mogą nie tylko zrobić zakupy, lecz również spędzić przyjemnie czas, zjeść smaczny posiłek i czerpać inspiracje. Sprawne zarządzanie obiektem przyniosło wymierne efekty, dlatego będziemy kontynuować tę strategię w 2023 roku, z optymizmem patrząc w przyszłość. Mam nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą wiele okazji do wspólnych spotkań w dobrze znanym mieszkańcom dzielnicy Wola Parku oraz otwartych w październiku Ogrodach Ulricha – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Obecny rok przyniesie też nowe otwarcia. W najbliższych miesiącach do grona najemców dołączą Duka oraz Rituals, a Grupa CCC będzie obecna w Wola Parku nie tylko za sprawą sklepu CCC, który przejdzie gruntowny remont, lecz również nowego salonu dwóch brandów spółki - eobuwie.pl i Modivo. Także powierzchnia sklepu H&M zyska nowy wygląd i znacznie się powiększy. W centrum handlowym planowane są dodatkowo inne inwestycje, takie jak remonty pasaży oraz ciągów komunikacyjnych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl