Z kwoty prawie 7 milionów złotych przekazanej dla WOŚP większość środków pochodzi ze sprzedaży najnowszej kolekcji biedronkowych czapek, dostępnych tylko w Biedronce. Podobnie, jak w ubiegłym roku sieć wprowadziła do oferty czapki, które pomagają, a cały przychód z ich sprzedaży, z wyłączeniem należnego podatku VAT, zostanie przekazany na cel 31. Finału WOŚP. Kolorowe czapki, dostępne w 10 wariantach kolorystycznych w 2 rozmiarach od razu stały się widoczne na ulicach Polski. I mimo, że finałowa niedziela była wczoraj, to Biedronka gra dalej.

Dla wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli nabyć biedronkowej czapki i chcą wzbogacić swoją kolekcję orkiestrowych gadżetów, od poniedziałku (30.01) sieć wprowadziła specjalną promocję 2+2 GRATIS. Przy zakupie 4 produktów z logo WOŚP (w ramach jednej transakcji) z kartą Moja Biedronka klient otrzyma rabat o wartości dwóch najtańszych produktów. Promocja dotyczy zakupu czterech produktów lub ich wielokrotności i obowiązuje w dniach 30.01 – 04.02.

Dziękujemy wszystkim klientom za to, że tak hojnie wsparli 31. Finał WOŚP w trakcie codziennych zakupów w naszych sklepach oraz ponad 80 tysiącom naszych pracowników, którzy stworzyli największy sztab tegorocznej Orkiestry. Po raz kolejny wspólnie udowodniliśmy, że mimo trudnych czasów, wszyscy mamy ogromne serca do pomagania. Ale… to jeszcze nie koniec! W Biedronce dalej można wspierać tegoroczny finał WOŚP, kupując czapkę, która pomaga. Jest idealna na ferie zimowe i czekające nas pogorszenie pogody, a do tego cały przychód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie celu tegorocznego finału WOŚP, czyli walkę z sepsą - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka.