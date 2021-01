PRCH apeluje: Róbmy zakupy bezpiecznie

Od 1 lutego po pięciotygodniowym lockdownie zostaną ponownie otwarte sklepy w galeriach handlowych. W imieniu branży Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do konsumentów o odpowiedzialne zachowanie podczas wizyt w obiektach handlowych. Bezpieczeństwo klientów zależy od skrupulatnego stosowania się do zasad DDM i wytycznych reżimu sanitarnego. W trakcie wizyty w centrum handlowym należy bezwzględnie pamiętać o zachowywaniu dystansu od innych kupujących, przynajmniej 1,5 metra, dezynfekowaniu rąk i prawidłowo założonej maseczce, zakrywającej jednocześnie nos i usta. PRCH raz jeszcze przypomina konsumentom o podstawowych zasadach bezpiecznych zakupów.

Dane dotyczące zachorowań na COVID-19 pokazują, że po wznowieniu handlu w galeriach handlowych od 28 listopada nie wzrosła liczba zakażonych. Pod kątem zastosowanych rygorów sanitarnych centra handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Polskie wymogi sanitarne są jednymi z najsurowszych w Europie. Właściciele i zarządcy obiektów handlowych dostosowali nieruchomości do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Obiekty poddawane są regularny kontrolom policji i sanepidu. Bezpieczeństwo klientów i pracowników od miesięcy jest priorytetem właścicieli i zarządców galerii handlowych.

Przy wejściach oraz w pasażach obiektów handlowych zostały udostępnione dyspensery ze środkami do dezynfekcji. Każdy obiekt handlowy zapewnia klientom dostęp do maseczek. O zasadach bezpiecznych zakupów, konieczności zachowania dystansu czy prawidłowym myciu rąk przypominają komunikaty głosowe i plansze informacyjne rozmieszczone na terenie galerii, a także pracownicy centrów. Zwiększono częstotliwość sprzątania, a przestrzenie wspólne, toalety, poręcze, klamki i przyciski w windach są dodatkowo dezynfekowane wiele razy dziennie. Monitorowanie w czasie rzeczywistym liczby osób przebywających na terenie danego centrum handlowego pozwala kontrolować dopuszczalne limity osób na metr kwadratowy.

Galerie handlowe są bezpieczne, na ich terenie zachowywane są najwyższe standardy sanitarne, a kontakt między klientami jest krótkotrwały. Właściciele i najemcy obiektów handlowych zapraszają do odwiedzania galerii, jednocześnie apelując o rozwagę i odpowiedzialność w trakcie robienia zakupów.

DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczki

Bycie odpowiedzialnym, to stosowanie się do zasad DDM. W trosce o zdrowie swoje, innych kupujących i pracowników obiektów handlowych, pamiętajmy o zachowywaniu dystansu – bezpieczne minimum to 1,5 metra. Aby unikać przypadkowych kontaktów i zachować bezpieczne odległości, zakupy róbmy w pojedynkę. Na terenie galerii handlowych stale obowiązuje ograniczenie liczby klientów – 1 osoba na 15 mkw. Bądźmy uprzejmi i cierpliwi, nawet gdy jesteśmy zmuszeni do chwilowego oczekiwania na wejście do sklepu lub galerii.