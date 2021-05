PRCH odpowiada na szokujące zarzuty ZPPHiU

Powrót do handlu po każdym kolejnym lockdownie to lepsze obroty, a ostatnie dane wskazują nawet na wyniki wyższe niż przed pandemią. W takiej sytuacji trudno znaleźć uzasadnienie dla obniżek do 50 proc. czynszu w okresie trzech miesięcy po lockdownie - uważa Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.