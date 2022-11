Po Rzymie, Frankfurcie czy Konstancji przyszedł czas na Warszawę. Jest to pierwszy salon w koncepcie Pre BOSSed w tym mieście. Klienci zlokalizowanej na warszawskiej Pradze galerii Promenada mają do dyspozycji nowoczesną, elegancką przestrzeń, w której dominuje camel, czerń i biel. W asortymencie znalazły się najwyższej jakości: odzież męska, dodatki, obuwie oraz perfumy.

Promenada to flagowe centrum Atrium Poland Real Estate, o bardzo silnej pozycji na rynku, którego popularność stale rośnie, a przez ostatni czas zyskaliśmy wielu najemców marek premium. Dobiega też końca kompleksowa modernizacja naszego centrum. Nowy design będzie nawiązywał do kultowych modowych ulic i domów towarowych, a galeria stanie się najnowocześniejszym obiektem handlowym po prawej stronie Wisły. Otwarcie pierwszego w stolicy salonu BOSS o koncepcie PreBOSSed to zarówno wynik, jak i potwierdzenie posiadanej przez nas renomy. Bardzo cieszy nas ta współpraca i jesteśmy przekonani, że oferta tej prestiżowej marki doskonale uzupełni portfolio Promenady – mówi Anna Tana, Dyrektor Działu Leasingu.