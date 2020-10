Premium po włosku. Elisabetta Franchi otwiera salon w Manufakturze

Oferta Manufaktury w Łodzi poszerzyła się o ekskluzywny butik włoskiej marki Elisabetta Franchi. Jest to pierwszy salon tej wyjątkowej marki w Manufakturze.

MANUeXclusive to projekt zrzeszający marki premium dostępne w Manufakturze. Najbardziej wymagający klienci, właśnie w tym łódzkim centrum mają największy wybór ekskluzywnej odzieży, dodatków i obuwia. Marki selektywne dostępne w Manufakturze są promowane na osobnych profilach w social mediach oraz na nośnikach multimedialnych w galerii handlowej.

Wiele marek selektywnych wybiera właśnie Manufakturę, by otworzyć tu jedyny w Łodzi i regionie firmowy butik. Do tego grona właśnie dołączyła włoska marka Elisabetta Franchi – kwintesencja włoskiego stylu i klasy. Kolejna marka premium to też odpowiedź na potrzeby klientek, które szukają produktów najwyższej jakości właśnie w Manufakturze.

- Manufaktura niezmiennie cieszy się opinią najbardziej prestiżowego adresu w Łodzi, potwierdzają to kolejne umowy najmu podpisywane z czołowymi, światowymi markami – tłumaczy Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury. – Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że mimo niełatwych okoliczności, związanych z pandemią, rozwijamy ofertę o marki premium.

Projekty Elisabetty Franchi dedykowane są kobietom ceniącym w modzie oryginalność będącą kombinacją szyku i zmysłowości. Kolekcje zaskakują umiejętnym połączeniem odwagi i dobrego stylu. Odzwierciedlają charakter samej Elisabetty Franchi, która jest pewną siebie, prowokującą i przyciągająca spojrzenia kreatorką mody. Wyselekcjonowana oferta butiku w Manufakturze obejmuje odzież – od spodni, przez bluzki, t-shirty, po zmysłowe sukienki koktajlowe, a także akcesoria: buty, torebki i biżuterię.

Obecnie marka posiada ponad 80 salonów na świecie, m.in. we Francji, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Polsce. Od teraz także w Manufakturze w Łodzi – jest to czwarty sklep w Polsce. Butik ma powierzchnię 85,78 mkw. i znajduje się na parterze galerii handlowej.