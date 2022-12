W dniach 17-18 grudnia w godzinach 12.00-18.00 Galeria Bemowo zaprasza na świąteczną akcję pełną prezentów w podziękowaniu za zakupy. Wydarzeniu będzie towarzyszyć zbiórka darów dla potrzebujących.

Przy okazji świątecznych zakupów z prezentami dla klientów w Galerii Bemowo odbędzie się zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz seniorów w dzielnicy Bemowo.

Partnerami zbiórki są „Bemowski Mikołaj” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na Bemowie.

Idą Święta, czas pomyśleć o prezentach! Galeria Bemowo też o nich pomyślała, dlatego w dniach 17-18 grudnia w godzinach 12.00-18.00 będzie wręczać upominki, aby podziękować klientom za zakupy w Galerii Bemowo. Co zrobić, aby zgarnąć niespodziankę? Wystarczy:

zrobić zakupy za min. 100 złotych, aby cieszyć się pudełkiem pysznych ciastek korzennych;

wydać min. 200 złotych, a będą czekać (do wyboru) książka dla dzieci, książka kulinarna, czekoladki w świątecznym wydaniu lub świeca zapachowa.

W ramach świątecznej akcji odbędzie się również zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz seniorów w dzielnicy Bemowo.

Zbierane będą: artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia (cukier, olej, kasza, ryż, kawa, herbata, dżem, miód, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze itp.) oraz podstawowe środki higieniczne (żel do kąpieli, szampon, mydło w płynie, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, golarki dla panów itd.). W ramach akcji „Bemowski Mikołaj” zebrane dary trafią do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na Bemowie.

