Sieć Lidl Polska ma nową ofertę prezentów „last minute” dostępną od poniedziałku 19 grudnia. Z kolei od czwartku 22 grudnia do soboty na klientów czekają promocje – aż do 75 proc. taniej.

Od poniedziałku 19 grudnia w ofercie Lidl Polska będzie można znaleźć produkty idealne na świąteczny prezent.

M.in. elegancki kuferek na biżuterię marki Esmara.

Dla zmęczonych świątecznymi przygotowaniami Lidl Polska zaoferował gadżety do odprężającego masażu.

Nie można zapomnieć o naszych bliskich, którzy szczególnie dbają o swoje zdrowie. Specjalnie z myślą o osobach, które zmagają się z takimi dolegliwościami jak: niewydolność serca, przewlekłe obturacyjne choroby płuc czy astma oskrzelowa, Lidl Polska oferuje pulsoksymetr firmy Sanitas. Innym przyrządem, który pozwoli nam zadbać o swoje samopoczucie i zdrowie bliskich jest ciśnieniomierz naramienny z Bluetooth marki SILVERCREST. Urządzenie jest w stanie wykryć arytmię serca. Bluetooth umożliwia natomiast transmisję zmierzonych wartości i analizę graficzną. W zestawie można znaleźć m.in. baterie, dziennik pomiarów oraz torbę do przechowywania ciśnieniomierza.

W ofercie Lidl Polska można znaleźć również prawdziwą perełkę dla miłośników sztuki o niepohamowanych zapędach artystycznych i nieograniczonej wyobraźni. Jest nią sztaluga stołowa w walizce marki Crelando. Taki zestaw zawiera aż 52 elementy, wśród których można znaleźć m.in.: 18 farb akrylowych, paletę, 2 podobrazia płócienne oraz 10 pędzli, a także uchwyt na płótno o regulowanej wysokości .

W okresie przedświątecznym Lidl Polska przygotował dla klientów kilka promocji na produkty niespożywcze. Od poniedziałku do wtorku, 19-20 grudnia, zabawki drewniane, dekoracje świąteczne, kapcie oraz ubrania z motywem świątecznym będą oferowane w ramach oferty „1 + 1 za 1 grosz”. Akcją zostały objęte wyłącznie sklepy stacjonarne. To dobra okazja, aby kupić prezenty świąteczne w jeszcze niższych cenach! Z kolei od czwartku do soboty, 22-24 grudnia, w sklepach Lidl Polska obowiązywać będą świąteczne przeceny na wybrane produkty do 75 proc. taniej.

