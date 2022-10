Od 26 października w sklepach Leroy Merlin na wszystkich klientów czeka wyjątkowa oferta urodzinowa.

To już 26 urodziny Leroy Merlin.

Od 26 października w sklepach Leroy Merlin na wszystkich klientów czeka wyjątkowa oferta urodzinowa, a w niej m.in. produkty do urządzania wnętrz w promocyjnych cenach, karty podarunkowe o wartości 150 zł i akcja specjalna, która zostanie ujawniona w drugim tygodniu świętowania urodzin.

Urodziny są znakomitą okazją do odwiedzenia sklepów Leroy Merlin i zmiany wnętrza swojego domu lub mieszkania niewielkim kosztem. Klienci w prezencie otrzymają kartę podarunkową o wartości 150 zł za każde wydane 1000 zł. Kartę będzie można wykorzystać podczas kolejnych zakupów w Leroy Merlin. Oferta trwa do 5 listopada, a w następnych dniach odsłonięta zostanie kolejna, korzystna cenowo, akcja promocyjna. Urodzinowe promocje i oferty potrwają do 15 listopada 2022 r.

W urodzinowym programie m.in.: prezenty dla klientów w postaci kart podarunkowych o wartości 150 zł za każde wydane 1000 zł; druga promocyjna akcja specjalna, która rusza od 7 listopada; produkty do budowy i remontu m.in. glazura łazienkowa, wielkoformatowe gresy, panele podłogowe w promocyjnych cenach; kolekcja produktów przydatnych w sezonie jesienno-zimowym m.in. lamele ścienne i panele tapicerowane oraz nastrojowe oświetlenie; oferta specjalna roślin oczyszczających powietrze.

Jesienią, kiedy szczególną uwagę zwracamy na wnętrza naszych domów

i mieszkań, warto pomyśleć o odświeżeniu pomieszczeń, w których spędzamy najwięcej czasu. Metamorfoza salonu czy sypialni będzie łatwiejsza z panelami akustycznymi - lamelami lub panelami tapicerowanymi. To rozwiązania, które łączą nowoczesny design z poprawą akustyki i stanowią dodatkową izolację cieplną.

W urodzinowej ofercie Leroy Merlin znajdują się panele wykonane z filcu, pianki flokowanej czy wełny drzewnej. Każdy znajdzie coś dla siebie, w dodatku

w korzystnej cenie. Odświeżenie ścian mogą dopełnić skrzydła drzwiowe z serii Etna, które w ramach urodzinowej akcji objęte są 25 proc. rabatem.

Urodziny Leroy Merlin trwają od 26 października do 5 listopada 2022 r.

