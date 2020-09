Prezes Decathlon: Stacjonarne placówki to nasza przewaga

Decathlon ma 60 sklepów w Polsce, głównie na obrzeżach miast. Czy Covid przedefiniował tę strategię inwestycyjną?

Bliskość placówki to ogromna przewaga w przypadku zakupów spożywczych, które robimy często i bez większego zaangażowania emocjonalnego. W przypadku sklepów sportowych spędzenie 25-30 minut w samochodzie, żeby wybrać artykuły sportowe jest jak najbardziej akceptowalne. Gdy klient trafia do Decathlon Targówek może obejrzeć i wypróbować aż 50 różnych modeli namiotów czy kilkadziesiąt modeli rowerów. Można je na miejscu wypróbować i znaleźć najlepszą ofertę dla siebie. Nasza standardowa powierzchnia sklepu to 6 tys. mkw. Otwieranie takich sklepów w centrach miast nie jest możliwe. Jesteśmy więc na obrzeżach miast i tak konstruujemy ofertę, by swoją atrakcyjnością ściągała klientów do naszych placówek.

A czy bierzecie Państwo pod uwagę rozwój także w mniejszych formatach niż 6 tys. mkw?

Nasza kultura zakłada testowanie wielu rozwiązań i wybieranie najlepszych z nich zamiast przewidywania „na sucho”. Dlatego w Wilanowie otworzyliśmy sklep o powierzchni 600 mkw., gdzie ok. 30 proc. sprzedaży realizujemy bez zapasu produktu w sklepie, a z pomocą dostawy do tej placówki z Piaseczna w ciągu 2 godzin od zamówienia. Wierzymy, że docelowo ten format ewoluuje do konceptu sklepu miejskiego Decathlon. Jednocześnie mamy w Polsce 12 tys. punktów odbioru, gdzie klienci mogą odebrać zamówienia z e-sklepu. Oznacza to, że większość Polaków ma tylko 3 minuty drogi, by odebrać produkt zamówiony w Decathlonie. Mniejsze formaty pop-up storów o pow. 100-150 mkw. otwierane w centrach miast, gdzie obowiązują wysokie czynsze, napotykają na problem osiągnięcia rentowności, dlatego nie mamy ich w portfolio.

A co z mniejszymi miastami?

Jesteśmy obecni w wielu miastach w całej Polsce, także tych mniejszych. Na początku nasze plany koncentrowały się głównie na dużych miastach, bo zainteresowanie sportem w tych ośrodkach wśród konsumentów było znacznie większe. Później otwieraliśmy placówki także w mniejszych ośrodkach, bo dzięki temu tworzymy lokalne więzi, które naszym e-konkurentom takim jak Alibaba czy Amazon trudno jest zbudować, bez fizycznych placówek. Nasza fizyczna obecność to także nasza przewaga, bo nasza lokalna ekipa zna lokalne uwarunkowania, lokalnych klientów i szybko zdobywa ich zaufanie, a to przekłada się na relacje zakupowe.

