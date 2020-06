Prezes Lancerto: Najemcy zapamiętają arogancką retorykę niektórych wynajmujących

Negocjacje wciąż trwają. Reakcje są spolaryzowane. Spora grupa mówi: pomóżmy sobie nawzajem. Jest też mniejszość z iluzoryczną i arogancką retoryką. To są bardzo krótkowzroczne reakcje i wiem, że najemcy je zapamiętają. Sytuacja jest kuriozalna, bo Lancerto było dumne z tego, że płaci na czas wszystkim. Teraz mamy istotnie zachwianą rotację zapasu i gotówki. Każda zdrowa firma zadaje sobie pytanie: do czego to zmierza i ile czasu nam zostało? – przyznaje Tomasz Ciąpała, prezes Lancerto.

Ile z 47 salonów, które mieliście w momencie ogłoszenia stanu epidemii otworzyliście po restarcie?

Tomasz Ciąpała, prezes Lancerto: Nasze rozmowy z wynajmującymi postępują. Udaje nam się uzgodnić nowe warunki, choć najczęściej na bardzo krótki okres czasu. W modzie męskiej sytuacja jest trudna, ponieważ garnitur raczej nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Wykazujemy dobrą wolę, ale tylko wtedy, gdy druga strona chce rozmawiać i przedstawia jakąś perspektywę. Z sytuacją patową mamy do czynienia w czterech naszych salonach, dlatego ich nie otworzyliśmy.

Co słyszycie najczęściej? Wezwanie do zapłaty, groźby?

Trzeba powiedzieć, że te reakcje są spolaryzowane. Jest spora grupa, która mówi: pomóżmy sobie nawzajem. To świadomi uczestnicy tego rynku. Są to zarówno małe galerie, jak i najwięksi gracze w tej branży. Nie tutaj ma reguły. Te reakcje zależą od kultury organizacyjnej firmy, oczekiwań inwestorów i sytuacji finansowej galerii, która zapewne jest terroryzowana przez banki. Jest też mniejszość, która twierdzi że nie czuje się w obowiązku rozmawiać na temat aktualnej sytuacji. Przy czym ich retoryka jest iluzoryczna i arogancka. To są bardzo krótkowzroczne reakcje i wiem, że najemcy to zapamiętają. Ten rynek wcale nie jest taki duży, a nowych najemców nie przybywa w jakimś dużym tempie.

Czy w tych 43 otwartych salonach już zapłaciliście czynsz?

Nie jesteśmy w stanie płacić tych stawek, tym bardziej że musimy pozyskać finansowanie na bazie realnego planu finansowego. Negocjacje wciąż trwają. Sytuacja jest kuriozalna, bo Lancerto było dumne z tego, że płaci na czas wszystkim. Zawsze byliśmy przewidywalnym partnerem. Podchodziliśmy do nowych otwarć i rozwoju marki z dużą pokorą. Teraz nasza działalność operacyjna została mocno zaburzona. Mamy istotnie zachwianą rotację zapasu i gotówki. Jednocześnie naszych garniturów konsument niespecjalnie potrzebuje, więc musimy je przecenić, tracimy zatem sprzedaż i marżę. Każda zdrowa firma zadaje sobie pytanie w takiej sytuacji: do czego to zmierza i ile czasu nam zostało?

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient