Prezes POHiD: Klienci bez maseczek sabotują podjęte przez sieci handlowe działania

- Sklepy nie są w stanie samodzielnie wyegzekwować od klientów noszenia masek i oczekują pomocy właściwych organów w przypadkach, gdy dojdzie do agresywnej reakcji ze strony klienta – podkreśla Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 sie 2020 15:11

POHiD popiera zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie normy prawnej, która pozwoli nie obsłużyć klientów nienoszących masek ochronnych na terenie sklepów. - Powinno powstać prawo do odmowy obsługi klienta bez maski, jak również prawo do niewpuszczania takich osób do sklepu - uważa Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.