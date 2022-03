Prezes Sfinks Polska: Bez ludzi z Ukrainy trudno byłoby prowadzić biznes gastronomiczny w Polsce

W restauracjach zawsze były wakaty i brakowało personelu. Możemy więc zaoferować przybywającym do Polski Ukraińcom pracę na różnych stanowiskach w lokalach w całym kraju - deklaruje Sylwester Cacek, prezes zarządu spółki Sfinks Polska. Przedstawiciel sieci w rozmowie z Propertynews.pl podkreśla także nieocenioną rolę pracowników z Ukrainy w polskiej gastronomii.

Sfinks Polska to spółka, która zarządza 124 lokalami gastronomicznymi w Polsce i ma pod sobą takie marki restauracyjne jak: Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło, WOOK oraz Meta. Najpopularniejszą marką sieci jest Sphinx, który w Polsce działa od 1995 roku i obecnie liczy 75 lokali w całym kraju. To największa w Polsce, a zarazem jedna z największych w Europie sieci restauracji z segmentu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

Nieoceniona rola ukraińskich pracowników w gastronomii

Jak podkreśla Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska, obywatele Ukrainy od lat znajdują pracę w sieci. - Nie ewidencjonujemy pracowników czy współpracowników według narodowości czy wyznania, więc nie podam dokładnej liczby Ukraińców znajdujących pracę w naszej grupie. Natomiast od dawna wiadomo, że bez ludzi z Ukrainy trudno byłoby prowadzić biznes gastronomiczny i widzimy ich we wszystkich restauracjach. Fakt, że pracownicy ci pracują z nami od lat powoduje, że w tej chwili pełnią różne funkcje, poczynając od wykonywania prostych prac w restauracjach do stanowisk kierowniczych w centrali spółki.

Dodaje, że spółka Sfinks solidaryzuje się z Ukrainą. Personel restauracji, który pochodzi z ogarniętego wojną państwa, ma w tej chwili różne potrzeby - od osób potrzebujących wsparcia mentalnego, po potrzebujące wyjechać i zaciągnąć się do ukraińskiej armii. - Nasz biznes jest rozproszony na terenie całej Polski i dużą rolę w bezpośrednim wsparciu, w indywidualnym zakresie pełnią zarządzający restauracjami. Jako centrala odpowiadamy na potrzeby czy problemy zgłaszane przez restauratorów.

- Początkowy okres tej inwazji to okres wielkiej mobilizacji całego społeczeństwa związany z pomocą uchodźcom, w tym rodzinom naszych pracowników. Nasi pracownicy także włączają się w miarę możliwości w różne rodzaje pomocy, w tym w przyjmowanie uchodźców do własnych mieszkań czy domów. Ale to jest dopiero początek - mówi Sylwester Cacek.

Sylwester Cacek, Sfinks Polska: Wyzwania napotkamy w okresie kolejnych tygodni

Prezes zarządu spółki wskazuje, że zdaje sobie sprawę, że wyzwaniem będzie dopiero okres kolejnych tygodni czy miesięcy. - Wtedy uchodźcom nie będzie trzeba zapewnić tylko dachu nad głową czy jedzenia, ale także wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, począwszy od opieki nad dziećmi, przez pracę, do spędzania wolnego czasu, żeby chociaż na chwilę mogli oderwać się od myślenia o tragedii, jaka spotyka ich kraj i bliskich - podkreśla.

W Sfinks Polska uchodźcy z Ukrainy znajdą zatrudnienie

Przybywający do Polski w tej chwili Ukraińcy mogą także liczyć na zatrudnienie w sieci Sfinks. - Gastronomia jest branżą, w której są potrzebne wysokie kwalifikacje na kluczowych stanowiskach, ale jest też wiele stanowisk, gdzie wystarczą proste umiejętności. Ze względu na opuszczanie Polski i powracanie na Ukrainę przez część mężczyzn pracujących w naszych restauracjach naturalnie powstają wolne miejsca pracy. Dodatkowo w części restauracji zawsze były wakaty i brakowało personelu, więc możemy zaoferować głównie pracę na różnych stanowiskach w restauracjach w całej Polsce - deklaruje Cacek.

Koce i sztućce dla potrzebujących, udostępnienie pomieszczeń restauracyjnych - tak Sfinks Polska pomaga uchodźcom

Sfinks Polska włączyła się w działania pomocowe na rzecz uchodźców, podobnie jak inne przedsiębiorstwa z sektora HoReCa. - Jako spółka poprzez organizację charytatywną przekazaliśmy dużą liczbę koców polarowych znajdujących się akurat w naszych magazynach oraz sztućców jednorazowych - wylicza przedstawiciel firmy.

- Niedługo wystartujemy z systemowym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie naszych restauracji na zajęcia z dziećmi oraz zajęcia dla ich mam z zapewnieniem drugiego śniadania i obiadu. Uruchamiamy też wewnętrzne rozwiązania umożliwiające wspieranie naszych pracowników i ich rodzin czy przyjaciół według ich indywidualnych potrzeb - podsumowuje Sylwester Cacek.