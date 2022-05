Primark chce być eko. Jak to zrobi?

Marka odzieżowa Primark stawia na ekologię. Chce, by do 2027 r. cała bawełna wykorzystywana w ubraniach z jej logo pochodziła z upraw ekologicznych, recyklingu lub Programu Zrównoważonej Bawełny.

Primark zobowiązuje się włączyć do Programu Zrównoważonej Bawełny kolejnych 125 tys. rolników posiadających małe gospodarstwa, co zwiększy ich łączną liczbę do ponad 275 tys. do końca 2023 r.

W ten sposób program wzrośnie o ponad 80 proc., po tym jak przeszkolono już 150 tys. plantatorów w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie.

Oczekuje się, że dzięki temu ilość zrównoważonej bawełny dostępnej dla produktów Primark wzrośnie o 60 proc.

Już teraz ponad jedna czwarta (27 proc.) odzieży bawełnianej Primark pochodzi z Programu Zrównoważonej Bawełny Primark.

W piątek 6 maja Primark ogłosił znaczne rozszerzenie swojego Programu Zrównoważonej Bawełny (Primark Sustainable Cotton Programme – PSCP), zobowiązując się do przeszkolenia dodatkowych 125 tys. drobnych plantatorów bawełny w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu. Do końca 2023 r. wyedukuje ich w zakresie stosowania bardziej zrównoważonych metod uprawy, co zwiększy dostępność zrównoważonej bawełny przeznaczonej do produkcji asortymentu Primark o 60 proc.

Dzięki temu całkowita liczba rolników objętych programem PSCP wzrośnie o przeszło 80 proc. – do ponad 275 tys., co oznacza, że firma będzie realizować największy tego typu program wśród wszystkich detalistów odzieżowych.

Czym jest Primark Sustainable Cotton Programme?

Primark opracował ten program i uruchomił pierwszy pilotażowy projekt w Indiach w 2013 r. we współpracy z ekspertami w dziedzinie agronomii, CottonConnect, oraz organizacją obywatelską Self-Employed Women's Association (SEWA), w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, zmiany sposobu pozyskiwania bawełny i poprawy warunków życia rolników. Od tego czasu, dzięki wiedzy lokalnych partnerów rynkowych, program został rozszerzony na Pakistan i Bangladesz, a w jego ramach przeszkolono już prawie 150 tys. drobnych producentów rolnych, z których 80 proc. stanowią kobiety.

Zrównoważona bawełna w Primark jest uprawiana w ramach procesu z wykorzystaniem programu REEL (responsible environment enhanced livelihoods) organizacji CottonConnect. Rolnicy uprawiający bawełnę są szkoleni przez trzy lata w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu uzależnieniu od nawozów chemicznych i pestycydów w celu zachowania bioróżnorodności i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Program ten pomaga budować transparentny i odporny łańcuch dostaw, co przynosi korzyści lokalnym społecznościom rolniczym.

Rolnicy objęci programem zużywają średnio o 40 proc. mniej pestycydów i nawozów chemicznych oraz o 10 proc. mniej wody na akr, osiągając przy tym 14-proc. wzrost plonów i 200-proc. wzrost zysków. W przyszłości program będzie koncentrował się na przywracaniu bioróżnorodności, a do 2030 r. 100 proc. rolników uczestniczących w programie będzie wykorzystywać bardziej regeneratywne praktyki rolnicze.

Do 2027 r. Primark chce korzystać tylko z bawełny ze zrównoważonych i ekologicznych źródeł

Program wspiera zobowiązanie Primark, zgodnie z którym do 2027 r. 100 proc. bawełny w ubraniach marki będzie pochodzić z Programu Zrównoważonej Bawełny, z upraw ekologicznych lub z recyklingu. Dąży także do realizacji celu, by do 2030 r. wszystkie produkty firmy były wytwarzane z włókien pochodzących z recyklingu lub materiałów pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób – obecnie jest to 40 proc. ubrań.

Bawełna jest najczęściej stosowanym włóknem w odzieży Primark – wykorzystuje się ją w ponad połowie wszystkich ubrań, a już teraz ponad jedna czwarta (27 proc.) odzieży bawełnianej marki jest wykonana z włókien z programu PSCP. Kolejne 4 proc. produkuje się z bawełny organicznej, a 2 proc. z pochodzącej z recyklingu.

Wszystkie te produkty klienci w łatwy sposób znajdą dzięki specjalnemu oznaczeniu – etykietce Primark Cares z niebieskim sercem, które zostało umieszczone we wszystkich działach na wielu produktach – od dżinsów po poszewki na kołdry, od t-shirtów po ręczniki, w dziale odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej i asortymentu dla domu.

"Jesteśmy dumni z postępów"

- Prawie dziesięć lat temu wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy nasz Program Zrównoważonej Bawełny, którego celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko, wspieranie źródeł utrzymania rolników i poprawa sposobu pozyskiwania bawełny. Jesteśmy dumni z poczynionych postępów, dzięki którym program ewoluował w największą tego typu inicjatywę wśród wszystkich detalistów odzieżowych - podkreśla Lynne Walker, dyrektor w Primark Cares.

- Stworzenie programu o takiej skali wymagało czasu, a pozytywny wpływ, jaki wywarł on na życie tysięcy rolników oznacza, że możemy kontynuować jego rozwój – z korzyścią dla kolejnych plantatorów i realizując nasz cel, polegający na oferowaniu klientom Primark bardziej zrównoważonych możliwości zakupowych - dodaje Walker.

- Cieszymy się, że możemy kontynuować nasze wieloletnie partnerstwo z firmą Primark i współpracować przy największym do tej pory programie tego typu w branży odzieżowej - mówi z kolei Alison Ward, CEO w CottonConnect. - Każdy projekt na taką skalę jest wymagający, ale dzięki ścisłej współpracy z Primark i lokalnymi partnerami jesteśmy pewni, że możemy wesprzeć ambicje marki i poprawić jakość życia tysięcy rolników. Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap tego programu i jego pozytywny wpływ na kolejne społeczności rolnicze - uzupełnia.

Rolnicy zmniejszają koszty produkcji i zwiększają dochody

- Dzięki współpracy z Primark i CottonConnect udało nam się poszerzyć wiedzę kobiet na temat zrównoważonych metod uprawy bawełny. Za sprawą szkoleń mogliśmy pomóc rolnikom zmniejszyć koszty produkcji, przyjąć bardziej przyjazne dla środowiska metody uprawy, a w efekcie zwiększyć ich dochody. Program ten jest dowodem na to, że długoterminowe inwestycje w rolników mogą pomóc w budowaniu stabilności finansowej ich samych, ich rodzin i społeczności. Niesamowite jest to, jak program ten rozwinął się od 2013 r., kiedy zaczęliśmy od około 1200 kobiet uprawiających bawełnę w Indiach, do obecnego momentu, kiedy poprawia warunki życia coraz większej liczby rolników w całych Indiach - dodaje Reema Nanavaty, liderka SEWA.

Aby zapewnić możliwość identyfikacji bawełny pochodzącej z programu, Primark kontynuuje współpracę z Oritain w celu weryfikacji jej pochodzenia. Wykorzystując swoją ekspertyzę, Oritain jest w stanie zidentyfikować pochodzenie włókien, dając dodatkową gwarancję firmie Primark i jej klientom, że powstały one w ramach programu PSCP.