Primark deklaruje: bardziej zrównoważone wybory będą dostępne dla wszystkich

Primark zapewni, że wszystkie ubrania marki będą wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskanych w sposób bardziej zrównoważony.

Będzie projektować ubrania tak, aby można je było poddać recyklingowi i zwiększy ich trwałość, by służyły klientom dłużej.

Zmniejszy o połowę emisję dwutlenku węgla w całym swoim łańcuchu wartości i w ramach swojego biznesu.

Będzie dążyć do zapewnienia pracownikom łańcucha dostaw godziwej płacy.

Nowa strategia zobowiązuje międzynarodowego detalistę odzieżowego do zmiany sposobu, w jaki produkowane są ubrania marki, jednak nie zmieniając przy tym ich przystępnych cen i tym samym umożliwiając wszystkim dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów podczas zakupów.

W ramach nowych zobowiązań, firma zapewni, że do 2030 r. wszystkie jej ubrania będą wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób – obecnie odpowiadają one za 25 proc. całej odzieży sprzedawanej przez markę. Kolejnym dużym krokiem w tym kierunku będzie zmiana wszystkich męskich, damskich oraz dziecięcych t-shirtów o najniższej cenie, na takie, które wykonywane będą z bawełny pozyskiwanej w sposób zrównoważony już w następnym roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Primark dokona zmian we własnym procesie projektowania, by zapewnić że ubrania marki mogą być poddane recyklingowi po zakończeniu ich użytkowania, czego efektem będzie mniejsza ilość odpadów odzieżowych. Firma zobowiązuje się także do poprawy wytrzymałości swoich ubrań, w tym do pracy nad określeniem nowych wytycznych branżowych w zakresie trwałości wraz z WRAP, brytyjską organizacją charytatywną zaangażowaną w przyspieszenie przejścia przemysłu modowego w kierunku cyrkularności, aby klienci mogli dłużej nosić ubrania i cieszyć się nimi.