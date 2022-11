Primark otworzył po raz pierwszy drzwi swojego czwartego sklepu w Polsce w katowickim Silesia City Center. Pierwszy salon marki w woj. śląskim stworzył ok. 170 miejsc pracy dla lokalnej gospodarki.

Nowy, czwarty sklep Primark w Polsce stworzył łącznie ponad 170 miejsc pracy.

W tym miesiącu marka podwoiła liczbę sklepów na polskim rynku.

Dziś Primark opublikował także swój pierwszy Raport z Postępów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Etyki.

Otwarcie to stanowi kamień milowy w ekspansji Primark w Polsce, gdzie w tym miesiącu sieć podwoiła swoją obecność – z 2 do 4 sklepów. Primark Katowice dołącza do nowo otwartego salonu w Krakowie, a także do lokalizacji w Poznaniu i Warszawie. Kolejne dwa otwarcia marka planuje także w przyszłym roku.

Sklep w Katowicach zajmuje ponad 3 600 mkw. powierzchni handlowej, na której do dyspozycji klientów oddano 26 przymierzalni oraz 21 kas. Będzie oferował najnowsze trendy i artykuły codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki i artykuły wyposażenia domu. Oprócz tego, w okresie świątecznym klienci mogą liczyć na zakupy odzieży okolicznościowej, niezbędnych akcesoriów zimowych, a także szerokiej gamy prezentów i dekoracji, a wszystko to w przystępnych cenach.

Sklep w Katowicach zajmuje ponad 3 600 mkw. powierzchni handlowej.

Znaczna część odzieży w Primark Katowice dostępna jest pod rozwijającą się marką Primark Cares, co ma związek z ambicją firmy, by uczynić bardziej zrównoważoną modę dostępną dla każdego. Strategia zrównoważonego rozwoju Primark została ogłoszona w zeszłym roku, a w jej ramach określono zobowiązania detalisty do zapewnienia odzieży dłuższej żywotności, chronienia życia na Ziemi i poprawy życia ludzi, którzy wytwarzają produkty Primark.

Ponadto, dziś Primark opublikował swój inauguracyjny Raport z Postępów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Etyki, który przedstawia działania, jakie marka podjęła w ramach realizacji dziewięciu zobowiązań zawartych w strategii w ciągu ostatniego roku. Najważniejsze z wniosków to:

45 proc. wszystkich ubrań Primark zawiera obecnie materiały pochodzące z recyklingu lub bardziej zrównoważonych źródeł, w porównaniu z 25 proc. w momencie ogłoszenia strategii,

zawiera obecnie materiały pochodzące z recyklingu lub bardziej zrównoważonych źródeł, w porównaniu z 25 proc. w momencie ogłoszenia strategii, 40 proc. sprzedawanej odzieży bawełnianej zawiera bawełnę pochodzącą z recyklingu, organiczną lub pozyskaną w ramach Programu Zrównoważonej Bawełny Primark , w porównaniu do 27 proc. w momencie ogłoszenia strategii,

, w porównaniu do 27 proc. w momencie ogłoszenia strategii, dodatkowo, 252,8 tys. rolników zostało przeszkolonych w ramach Programu Zrównoważonej Bawełny Primark, a więc firma jest na dobrej drodze do przeszkolenia łącznie 275 tys. osób do końca 2023 r., co ugruntowuje pozycję inicjatywy jako największej tego typu wśród wszystkich detalistów odzieżowych.

Z przyjemnością witam dziś klientów w naszym katowickim sklepie, który otworzył się zaledwie 20 dni po Krakowie. Jest to kolejny, niezwykle ważny krok w naszej ekspansji w Polsce. Do tej pory spotkaliśmy się z fantastycznym odzewem ze strony polskich klientów i wierzę, że również w tym przypadku pokochają to, co nasz katowicki sklep ma do zaoferowania, od prezentów świątecznych i najnowszych trendów zimowych, po artykuły codziennego użytku, a wszystko to w przystępnych cenach. Chciałbym również podziękować koleżankom i kolegom, którzy ciężko pracowali nad tym otwarciem, dbając o to, abyśmy zapewnili naszym klientom jak najlepsze doświadczenia zakupowe – powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.

Na początku tego roku Primark ogłosił również plany dotyczące otwarcia dwóch kolejnych lokalizacji w kraju w 2023 r. – w Magnolia Park we Wrocławiu i w Manufakturze w Łodzi, co oznacza, że sieć zwiększy swoją obecność w Polsce do sześciu lokalizacji. Detalista kontynuuje również ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wchodząc na rynek rumuński w grudniu br., a następnie na Słowację w 2023 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl