Primark ma nową stronę, ale wciąż bez zakupów online

Primark ruszył z nową stroną internetową w Wlk. Brytanii. W Polsce nowa witryna będzie dostępna wraz z końcem września.

Nowa strona oferuje funkcję sprawdzenia dostępności produktu w lokalnych sklepach czy sortowania produktów wg. koloru lub stylu.

Na stronie nie można zrobić zakupów online.

Primark uruchomił 7 kwietnia nową stronę internetową dla klientów w Wielkiej Brytanii. Jak przeczytamy w oficjalnej informacji firmy, strona została stworzona "aby lepiej połączyć podróż między wyszukiwaniem online a zakupami w sklepie".

Jak podkreśla Paul Marchant, Chief Executive, Primark, nowa strona internetowa wraz z jej nowymi funkcjami to znaczący krok naprzód dla firmy, oznaczający jednocześnie zmianę znaczenia digitalu w polityce Primark.

– Wiemy, że nasi klienci uwielbiają zakupy w Primarku i niespodzianki, które mogą napotkać w naszych sklepach - to właśnie czyni Primark wyjątkowym. Wiemy jednak również, że klienci chcą móc przeglądać najnowsze kolekcje online, mieć możliwość sprawdzenia ich dostępności, co po raz pierwszy umożliwia nasza nowa strona internetowa – mówi Marchant.

Do końca lipca z nowej odsłony witryny będą mogli korzystać klienci w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Austrii i Francji. W Belgii, Holandii, USA, we Włoszech, w Czechach nad Słowenii i w Polsce strona będzie dostępna do końca września br.

W porównaniu do swojej poprzedniczki, nowa strona internetowa prezentuje znacznie szerszy asortyment produktów Primark, w tym najnowsze kolekcje, produkty codziennego użytku, artykuły gospodarstwa domowego, produkty beauty etc. Oferuje również więcej zdjęć i szczegółowych informacji o produktach, a także umożliwia sortowanie wyników wyszukiwania według koloru, rozmiaru i stylu oraz – co najważniejsze – umożliwia sprawdzenie dostępności produktu w lokalnym sklepie. W najbliższych miesiącach na stronie udostępnione zostaną funkcje tworzenia własnego konta, otrzymywania newslettera z nowościami oraz integracji z mediami społecznymi.

Online, ale bez zakupów online

Czego na nowej stronie nie ma? Przede wszystkim możliwości dokonania zakupów online.

- Chociaż nowa strona internetowa poprawia obecność Primarku w Internecie i nadaje marce bardziej nowoczesny charakter, brak strony transakcyjnej nadal będzie główną przeszkodą dla przyszłego rozwoju Primark – prognozuje cytowana przez portal Just Style, Louise Deglise-Favre, associate analyst, GlobalData.

– Aktualizacja strony wygląda świetnie i jest znacznie bardziej funkcjonalna od poprzedniczki, zwłaszcza dzięki funkcji sprawdzenia dostępności. Nie oferuje jednak klientom wygody i łatwości robienia zakupów online, do których są obecnie przyzwyczajeni – dodaje Deglise-Favre.

Otwarcie kanału cyfrowej sprzedaży to poważna inwestycja - chociażby w logistykę - ale także dodatkowe koszty zwrotów. Jak podkreśla analityk, Primark jest w stanie utrzymać swoje niskie ceny dzięki niższym marżom na produktach. Aby osiągać zyski firma obstawia na wolumen. Otwarcie sprzedaży internetowej mogłoby obniżyć rentowność marki.