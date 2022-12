Primark otworzył 30 listopada po raz pierwszy drzwi swojego czwartego sklepu w Polsce w katowickim Silesia City Center.

Nowy, czwarty sklep Primark w Polsce stworzył łącznie ponad 170 miejsc pracy.

W tym miesiącu marka podwoiła liczbę sklepów na polskim rynku.

Primark Katowice dołącza do nowo otwartego salonu w Krakowie, a także do lokalizacji w Poznaniu i Warszawie. Kolejne dwa otwarcia marka planuje także w przyszłym roku.

Sklep w Katowicach zajmuje ponad 3 600 mkw. powierzchni handlowej, na której do dyspozycji klientów oddano 26 przymierzalni oraz 21 kas. Będzie oferował najnowsze trendy i artykuły codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki i artykuły wyposażenia domu. Oprócz tego, w okresie świątecznym klienci mogą liczyć na zakupy odzieży okolicznościowej, niezbędnych akcesoriów zimowych, a także szerokiej gamy prezentów i dekoracji, a wszystko to w przystępnych cenach.

Znaczna część odzieży w Primark Katowice dostępna jest pod rozwijającą się marką Primark Cares, co ma związek z ambicją firmy, by uczynić bardziej zrównoważoną modę dostępną dla każdego. Strategia zrównoważonego rozwoju Primark została ogłoszona w zeszłym roku, a w jej ramach określono zobowiązania detalisty do zapewnienia odzieży dłuższej żywotności, chronienia życia na Ziemi i poprawy życia ludzi, którzy wytwarzają produkty Primark.

