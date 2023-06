Primark szykuje się do wielkiego debiutu we Wrocławiu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i rekrutacja do pracy w salonie na terenie CH Magnolia Park.

Pierwszy sklep marki Primark we Wrocławiu powstaje w Magnolia Park.

Trwają prace wykończeniowe i aranżacja dwupoziomowego lokalu.

W Primark we Wrocławiu będzie pracowało dwieście osób. Sklep marki Primark w Magnolia Park we Wrocławiu zajmie ponad 5,3 tys. mkw. na dwóch poziomach. Zakończyły się już roboty budowlane, w tym montaż wind i ruchomych schodów. Teraz prowadzone są prace wykończeniowe oraz aranżacja wnętrza. Sklep Primark we Wrocławiu zostanie otwarty jeszcze w tym roku. Równolegle z aranżacją wnętrz trwa rekrutacja pracowników – pracę znajdzie tu ok. dwustu osób. Czytaj więcej Właściciel Primark podtrzymuje prognozy niższych zysków i... otwiera 27 nowych sklepów Zainteresowani mogą się jeszcze zgłaszać. Poszukiwane są menadżerki, dekoratorki, doradcy klienta.

