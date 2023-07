Primark właśnie uruchomił nową stronę internetową w Polsce, po udanym projekcie pilotażowym przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii. To krok w cyfrowej transformacji marki, mający na celu zaoferowanie klientom ulepszonych doświadczeń zakupowych.

Od dziś klienci mogą sprawdzać dostępność produktu w wybranych sklepach Primark przed ich odwiedzeniem.

Poza nowymi funkcjami, ulepszona strona internetowa obejmuje znacznie szerszą gamę produktów we wszystkich kategoriach.

Primark obniża ceny wybranych produktów dostępnych w ramach kolekcji jesień-zima.

Nowa strona internetowa obejmuje szeroki asortyment produktów z najnowszych kolekcji Primark, a także artykuły codziennego użytku. Ponadto została odświeżona pod względem designu, zyskała udoskonaloną nawigację, a także zupełnie nową funkcję, która umożliwia klientom sprawdzenie dostępności danego produktu w lokalnych sklepach Primark, w tym uwzględniając rozmiary i kolory.

Wirtualna witryna sklepowa Primark została wzbogacona o rozszerzoną liczbę zdjęć produktów oraz możliwość uzyskania bardziej kompleksowych informacji na temat tkanin, materiałów, źródeł ich pozyskiwania i ich pielęgnacji, które dotychczas były dostępne jedynie na etykietach lub opakowaniach.

Dodatkowo klienci mogą tworzyć personalizowane konta, co pozwoli im na zapisywanie preferencji zakupowych oraz tworzenie listy ulubionych produktów. Aby móc na bieżąco śledzić najnowsze trendy i kolekcje Primark, klienci mogą zapisać się do newslettera, co dodatkowo usprawni proces zakupowy – od znalezienia odpowiedniego produktu na stronie internetowej po dokonanie zakupu w wybranym przez nich stacjonarnym sklepie Primark.

- Z radością ogłaszamy uruchomienie naszej nowej strony internetowej w Polsce. Wiemy, że klienci Primark uwielbiają odwiedzać nasze sklepy, ale teraz chcemy ułatwić im zapoznanie się z naszą ofertą poprzez prezentację znacznie szerszego asortymentu naszych produktów online, umożliwiając przeglądanie i sprawdzenie dostępności w lokalnym sklepie jeszcze przed wizytą - mówi Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie doświadczenia klientów Primark w sklepach stacjonarnych, a nowa strona internetowa pozwoli nam pokazać mnogość modnych i przystępnych cenowo produktów dostępnych w Primark. Wierzymy, że będzie cieszyła się zainteresowaniem polskich klientów, którzy już wkrótce będą mogli odwiedzić nasze nowe lokalizacje we Wrocławiu i Łodzi - dodaje Maciej Podwojski.

Po ostatnim debiucie w Czechach będzie wdrażana w kolejnych tygodniach także na pozostałych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których obecny jest Primark .

Według najnowszych danych udostępnionych przez Mindshare, ponad 60 proc. Polaków chętniej wybiera produkty, które dostępne są w specjalnej ofercie lub zostały przecenione (Mindshare, „Monitoring zmian w stylu życia").

Aby wesprzeć polskie rodziny w przygotowaniach do powrotu do szkoły, Primark obniża ceny setek ulubionych ubrań dla dzieci wchodzących w skład nowej kolekcji jesień/zima. Nowe ceny dotyczą artykułów codziennego użytku, w tym podstawowych elementów dziecięcej garderoby takich, jak koszulki z długim rękawem, legginsy, bluzy, bluzy z kapturem oraz piżamy i będą obowiązywać we wszystkich sklepach Primark w Polsce od 31 lipca.

Działanie to stanowi część zobowiązania Primark, by stale oferować klientom najwyższą wartość we wszystkich kategoriach produktów dostępnych w sklepach.

