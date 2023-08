Piąty sklep Primark w Polsce zostanie otwarty 23 sierpnia w centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Inwestycja będzie kosztowała 10 milionów euro i stworzy ponad 150 miejsc pracy. To pierwszy sklep Primark w Polsce z kasami samoobsługowymi.

Primark, międzynarodowy detalista odzieżowy, ogłosił datę otwarcia piątego sklepu w Polsce. Nowy sklep Primark zlokalizowany będzie we wrocławskim centrum handlowym Magnolia Park i otworzy swoje drzwi dla klientów w środę, 23 sierpnia o godzinie 9:00.

Detalista zainwestuje ponad 10 milionów euro w swój pierwszy sklep na Dolnym Śląsku i stworzy ponad 150 miejsc pracy dla lokalnej gospodarki. Rekrutacja nadal trwa - obecnie dostępne są oferty pracy na stanowiska doradcy klienta w niepełnym wymiarze godzin i stanowisko kierownicze.

Sklep we Wrocławiu zajmie łącznie 3 700mkw. powierzchni handlowej na dwóch kondygnacjach. Marka zaoferuje klientom najnowsze trendy i artykuły codziennego użytku w przystępnych cenach, w tym wiele kolekcji odzieży pod rosnącą marką Primark Cares. Jest ona zobowiązaniem firmy do tworzenia bardziej zrównoważonych produktów, na które każdy może sobie pozwolić. Już teraz 50 proc. ubrań Primark jest wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych z bardziej zrównoważonych źródeł, a detalista zamierza podwoić tę liczbę do 2030 roku.

Wrocławski sklep będzie pierwszą w Polsce lokalizacją z kasami samoobsługowymi - 15 stanowisk umożliwi łatwe i szybkie sfinalizowanie zakupów za pomocą kart płatniczych. Dodatkowo do dyspozycji klientów będzie 5 tradycyjnych kas obsługiwanych przez pracowników Primark. Wszystkie rozlokowane będą na dwóch piętrach salonu.

W ubiegłym tygodniu, w ramach trwającej transformacji cyfrowej, detalista uruchomił również nową stronę internetową w Polsce. Witryna umożliwia klientom przeglądanie asortymentu Primark online oraz sprawdzanie dostępności produktów w ich lokalnym sklepie przed planowaną wizytą.

- Jesteśmy podekscytowani naszą dotychczasową ekspansją w Polsce, co potwierdza otwarcie piątej lokalizacji Primark jeszcze w tym miesiącu. Nasze inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej świadczą o naszym zaangażowaniu w rozwój w tym regionie, a nadchodzące otwarcie w stolicy Dolnego Śląska jest bardzo wyczekiwane przez nas wszystkich. Jestem pewien, że wyjątkowe doświadczenia zakupowe, które oferujemy naszym klientom, zostaną docenione również przez mieszkańców Wrocławia i okolic. Z niecierpliwością czekamy na powitanie ich w nowym sklepie Primark już wkrótce - powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales, CEE w Primark.

- Otwarcie sklepu Primark w Magnolia Park to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych otwarć handlowych tego roku zarówno we Wrocławiu, jak i w regionie. Wybór przez Primark zarządzanego przez nas centrum na lokalizację swojego pierwszego sklepu na Dolnym Śląsku potwierdza dominującą, rynkową pozycję Magnolia Park i nie mam wątpliwości, że będzie to jeden z najlepiej funkcjonujących sklepów tej marki w Polsce - skomentował Frederic Rouleau, Country Asset Manager w Multi Poland.

Obecnie Primark posiada cztery sklepy w Polsce, zlokalizowane w Galerii Młociny w Warszawie, Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu, Bonarka City Center w Krakowie oraz Silesia City Center w Katowicach.

Otwarcie sklepu Primark we Wrocławiu to kolejny znaczący krok w ekspansji Primark w Polsce. Detalista nie zamierza jednak na tym poprzestać i jeszcze w tym roku otworzy swój szósty sklep, w łódzkiej Manufakturze. Primark kontynuuje również swoje ambitne plany rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, otwierając swój pierwszy sklep na Węgrzech w 2024 roku.

