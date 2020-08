Prime Property Prize 2020: kto zdobędzie nagrodę w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Handlowej?

POZNAJ NOMINACJE WE WSZYSTKICH KATEGORIACH I ODDAJ SWÓJ GŁOS JUŻ DZIŚ!

Elektrownia Powiśle (White Star Real Estate, Tristan Capital Partner)

W Elektrowni Powiśle na klientów czeka 70 sklepów unikatowych, polskich i zagranicznych marek, ponad 30 lokali gastronomicznych, w tym kawiarnie, bary i restauracje, jak również pierwsza w Polsce strefa piękna – Beauty Hall, w której klienci mogą skorzystać z ponad 300 usług beauty i wellness w jednym miejscu. Częścią projektu są także trzy budynki biurowe klasy A, luksusowe apartamenty na wynajem oraz 4-gwiazdkowy hotel butikowy Barceló, którego otwarcie zaplanowane jest na 2021 rok.

To co bez wątpienia wyróżnia Elektrownię Powiśle to jej autentyczny charakter i niepowtarzalna atmosfera. Konstrukcja budynku ma ponad 100 lat. Wiele pracy włożono w to, by zachować jak najwięcej jej oryginalnych elementów. W procesie rewitalizacji użyto m.in. tradycyjnych metod wypalania cegieł, a przedmioty odzyskane z budynków Elektrowni zostały wykorzystane do stworzenia unikatowych dekoracji wnętrz. Wyjątkowa lokalizacja na warszawskim Powiślu, bliskość Bulwarów, BUW-u czy Starego Miasta sprawiają, że projekt jest zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i turystów, naturalnym miejscem spędzania czasu w trakcie spacerów, przejażdżek rowerowych czy spotkań ze znajomymi. Elektrownia Powiśle to miejsce otwarte i różnorodne, zarówno ze względu na charakter przestrzeni łączący nowe i historyczne budynki, dostępne dla wszystkich place zewnętrze, jak i ze względu na swoją ofertę, która spełni oczekiwania zarówno miłośników mody, dobrego jedzenia, jak i ciekawej rozrywki.

Dekada Nysa (Dekada)

Dekada Nysa jest największym obiektem handlowym należącym do portfolio spółki Dekada SA. Oferuje ponad 19,6 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu. Inwestycja powstała w ścisłym centrum Nysy według projektu znanej pracowni architektonicznej JSK Architekci. W dwukondygnacyjnym obiekcie zrealizowano przestrzeń obejmującą 80 lokali handlowo-usługowych – w tym marki niedostępne dotychczas w mieście – restauracje i kawiarnie, strefę rozrywki z multipleksem kinowym oraz podziemny parking na ponad 440 miejsc.

