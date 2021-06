Proces konwersji Tesco na Netto przyspiesza. Nowe sklepy w sześciu lokalizacjach

Kolejny tydzień to kolejne otwarcia nowych sklepów Netto.

Nowe sklepy Netto zostały uruchomione w lokalizacjach, które wcześniej zajmowało Tesco.

Otwarciom towarzyszyć będą liczne promocje i atrakcje.

Netto 3.0 to wyjątkowy dyskont inspirowany stylem skandynawskim, oferujący produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Klienci mają do dyspozycji szeroki wybór świeżych owoców i warzyw (ponad 150 gatunków), produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, produkty z certyfikatem BIO, a także produkty ze strefy TO GO obejmującej szeroką gamę dań gotowych. Cechą charakterystyczną każdego Netto jest bogaty asortyment produktów (w tym wiele produktów marek własnych Netto) w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo szereg promocji przygotowywanych na każdy tydzień pozwala mnożyć oszczędności podczas codziennych zakupów.

Netto 3.0 to także zmieniająca się cyklicznie tzw. oferta non-foodowa, czyli wyposażenie i pomoce domowe, sprzęty AGD, a nawet meble. Co tydzień klienci znajdą tu nowe pomysły.

Skandynawski wystrój sklepów Netto 3.0 przejawia się w ich funkcjonalnym i minimalistycznym charakterze, a także nawiązaniu do natury. Szerokie alejki, neutralne oświetlenie i kolory czy drewniane elementy wystroju zapewnią kupującym przyjazną atmosferę i komfort robienia zakupów.

– Proces konwersji Tesco na Netto przyspiesza – co tydzień otwieramy po kilka nowych placówek zlokalizowanych w całym kraju – mówi Krzysztof Kamiński, Dyrektor Operacyjny w Netto Polska. – Pierwsze sklepy Netto w miejsce Tesco otworzyliśmy pod koniec maja, a zaledwie miesiąc później suma sklepów Netto funkcjonujących w miejscu dawnych Tesco wynosi już 24. Nie zamierzamy zwalniać tempa procesu konwersji. Widzimy bowiem, jakim zainteresowaniem cieszą się nasze sklepy gdziekolwiek się nie pojawią, dlatego naszym celem jest pokazać format Netto 3.0 i jego wyjątkową ofertę jak największej liczbie klientów w całym kraju.