Proces restrukturyzacji daje szanse na wypracowanie nowych kanałów sprzedaży. Gatta korzysta

Gatta realizuje partnerskie kooperacje z sieciami Rossmann, Biedronka i Netto.

Gatta kontynuuje trend EKO, zapoczątkowany kilka lat temu rajstopami BIO-ECO, wykonanymi z przędzy pozyskanej z celulozy roślinnej.

Firma prowadzi akcję edukacyjną dotyczącą segregacji produktów.

Gatta sfinalizowała już negocjacje 50 umów z wynajmującymi w galeriach handlowych.

- Kolejne kooperacje potwierdzają, jak dynamicznie i w wielu obszarach rozwija się GATTA. Proces restrukturyzacji daje szanse na wypracowanie nowych kanałów sprzedaży i pozyskanie kolejnych dostawców – nie tylko w zakresie surowców, ale też towarów handlowych. Bardzo dokładnie analizujemy procesy wewnętrzne i nadal szukamy kolejnych partnerów – zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej. W wyniku pandemii i sytuacji, którą wywołały obostrzenia, dokonaliśmy dokładnego przeglądu strategii handlowej i efektywności produkcji – dzięki czemu możemy budować nowe przewagi konkurencyjne – mówi Małgorzata Barton, marketing manager Gatta.

Gatta sfinalizowała już negocjacje 50 umów z wynajmującymi w galeriach handlowych. Tym samym realizuje założenia przyjęte w postępowaniu sanacyjnym, co pozwala na pozytywne prognozy w zakresie sprzedaży w 2021 roku. Wszystkie oszczędności z tego obszaru są przekierowane na produkcję w zakładach i ochronę miejsc pracy. Gatta prowadzi sprzedaż w 3 kluczowych kanałach: hurtowym, detalicznym w oparciu o sieć salonów zlokalizowanych samodzielnie i w galeriach handlowych oraz w e-commerce za pośrednictwem sklepu internetowego.

- Negocjacje z galeriami handlowymi były ważnym elementem pozwalającym na uporządkowanie kanału sprzedaży. Bardzo budujący jest fakt, że większość partnerów podeszła do rozmów wyjątkowo konstruktywnie – co pozwoliło podpisać nowe, długoterminowe umowy korzystne dla obu stron. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma centrami handlowymi i mamy nadzieję, że zakończą się one równie pozytywnie – otwartość i dobra wola wynajmujących jest kluczowa dla dalszego rozwoju sprzedaży w tym kanale – dodaje dr Patryk Filipiak, zarządca restrukturyzacyjny spółek, prezes zarządu ZFR S.A.