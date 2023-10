Próchnik robi krok w stronę innowacji. Stawiając na rozwój e-commerce, marka chce docierać do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku.

Próchnik 1948 wkracza w nową erę.

Z nową kolekcją pod hasłem „Prepared for Anything” marka oficjalnie otwiera nową odsłonę sklepu internetowego, prezentując na niej ofertę produktów, które sięgają do długiej historii, ale też korzystają z nowoczesnych rozwiązań.

Główną ideą, która temu przyświeca, jest zaoferowanie klientowi produktu znakomitej jakości, którego noszenie będzie doświadczeniem pełnym komfortu, wyjątkowości oraz satysfakcji.

- Próchnik to 75 lat tradycji, która czyni tę markę jedną z ikon, jeśli chodzi o polską modę. Jednymi z pierwszych skojarzeń, jakie wywołuje, są jakość i elegancja. Chcemy czerpać z tego garściami – i iść do przodu. Szukamy nowej drogi, nowych klientów, nowych rynków, nie chcemy się ograniczać pod względem nowoczesnych rozwiązań czy to w produktach, czy w komunikacji. Zapraszamy naszych klientów do wspólnych poszukiwań – mówi Mariusz Serafin, Dyrektor Marketingu i E-commerce spółki G8.

Marka nieustannie poszukuje nowych dróg w komunikacji z konsumentem. Zwracając się zarówno do starszych, jak i młodszych entuzjastów mody premium, Próchnik aktywnie działa w różnych kanałach, wyznając zasadę, że styl nie zależy od wieku. Filozofia marki opiera się na wspieraniu klienta w jego indywidualnych decyzjach. Koncentruje się na emocjonalnej więzi z konsumentem i oferuje pełną opiekę przed- i posprzedażową.

To jednak nie koniec zaskoczeń. Nowa kolekcja jesień-zima oferuje dwa unikalne produkty – kurtkę oraz płaszcz z wirtualnymi metkami NFT (Non-Fungible Tokens) od technologicznego start-upu Go2NFT. Tego rodzaju oznaczenia są potwierdzeniem autentyczności i niepowtarzalności produktów. nie można ich zmodyfikować ani usunąć.

Tego rodzaju oznaczenia są potwierdzeniem autentyczności i niepowtarzalności produktów. nie można ich zmodyfikować ani usunąć. mat.pras.

NFT nadają ubraniom ekskluzywnego charakteru, a także przyczyniają się do ich dłuższego życia. Potwierdzenie oryginalności poprzez NFT zapewnia większą atrakcyjność produktów na rynku wtórnym w duchu cyrkularności. Dzięki temu kupujący mogą mieć pewność, że w przyszłości, jeśli postanowią się z nimi rozstać, będą mogli przekazać je dalej wraz z certyfikatem, a ubrania, o które do tej pory dbali, trafią w ręce osób, które również będą traktować je z szacunkiem.

Niewymienialne tokeny NFT są mocnym trendem technologicznym, a do 2030 roku rynek ten osiągnie wartość blisko 240 mld dolarów. Jest to rodzaj cyfrowej metki, która gwarantuje oryginalność produktu, łącząc fizyczny świat z cyfrowym. Nasza technologia dedykowana jest dla sektora fashion i beauty. Rewelacyjnie zabezpiecza kurtki i płaszcze z nowej kolekcji marki Próchnik, odpowiadając na aktualne potrzeby klientów. Jest to wspólna podróż w kierunku innowacji i łączenia tradycji z nowoczesnością - mówi Kamila Gębik, CCO Go2NFT.

Tworzenie ubrań z myślą o ich długotrwałym użytkowaniu jest wpisane w DNA Próchnika, ale także LANCERTO, jego siostrzanej marki. Spółka G8, do której obie należą, od początku kierowała się w swoich kolekcjach założeniem, że projektowana przez nią odzież będzie towarzyszyła nabywcom przez wiele lat. Istotnym założeniem jest dla niej również projektowanie ograniczonej ilości sztuk w kolekcji, co nie tylko nadaje jej wyjątkowy charakter, ale też przyczynia się do niemarnowania ubrań.

Próchnik zawsze był marką dla wyjątkowych ludzi, którzy poszukiwali unikatowych ubrań i podchodzili do nich z szacunkiem. Doskonale to rozumiemy. Chcemy to podkreślać, oferując naszym klientom coś naprawdę niepowtarzalnego – i tę niepowtarzalność potwierdzamy z pomocą nowych technologii, jakimi są NFT – podkreśla Mariusz Serafin.

W pierwszym kwartale 2022 roku spółka G8 nabyła prawa do marki Próchnik 1948, wyznaczając jej nowy kurs. Przedsięwzięcie było ważnym etapem rozwoju firmy, a jego inicjatorem był Tomasz Ciąpała.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl