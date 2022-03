Producent obuwia outdoorowego Keen przeznacza 50 tys. euro na wsparcie dla Ukraińców

Keen jest rodzinną marką obuwniczą z Portland w stanie Oregon. Firmę założono w 2003 roku.

Marka, podobnie jak wiele innych firm z branży odzieżowej i obuwniczej zaoferowała wsparcie dla poszkodowanych wojną Ukraińców.

Firma przekaże środki finansowe na pomoc uchodźcom, a także dostarczy im obuwie i inne niezbędne artykuły.

- Myślimy o ludziach i rodzinach, których dotknął kryzys na Ukrainie. Przeznaczamy 50 tys. euro w gotówce i naszych produktach na wsparcie ukraińskich uchodźców na granicach Polski, Słowacji i Węgier. Darowizny pieniężne będą przekazywane za pośrednictwem Czerwonego Krzyża i organizacji Global Giving – dla zapewnienia natychmiastowego wsparcia - poinformowała firma w komunikacie.

Keen przekaże obuwie dla uchodźców

Keen wspólnie z lokalnymi dystrybutorami w Polsce i Czechach (MM SPORT i Outdoor Concept), wesprze ukraińskich uchodźców na granicach Polski, Słowacji oraz Węgier, dostarczając obuwie i inne niezbędne artykuły.

Polski dystrybutor Keen - firma MM Sport zobowiązała się dodatkowo przekazać 10 proc. całkowitego przychodu ze sprzedaży w marcu na stronie www.keen.pl i innych kanałach sprzedaży on line – poszerzając zakres akcji "Pomagamy Ukrainie".

Przedstawiciele Keen: Nasze działania to zachęta dla innych firm z branży outdoorowej

- Współpracujemy również z European Outdoor Group w celu zwrócenia się do branży outdoorowej o przyłączenie się do wspierania wysiłków podczas tej tragedii - deklarują przedstawiciele marki. Keen zachęca inne firmy zajmujące się outdoorem, aby działały, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby wesprzeć tych, których dotknął ten konflikt. Wsparcie może obejmować wsparcie finansowe, a także inne potrzebne przedmioty, takie jak odzież, żywność, środki higieny osobistej.

Fani Keen mogą również przekazywać darowizny bezpośrednio organizacji Global Giving.