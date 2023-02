Klientki Ziko Dermo mogą już korzystać z nowej usługi, którą jest – profesjonalny, dzienny makijaż kosmetykami mineralnymi od najlepszych i sprawdzonych firm, jak Embryolisse i Annabelle Minerals.

Specjalistki ds. dermokosmetyków, a jednocześnie wizażystki wykonują make-up.

Również dobierają odpowiednie produkty pod makijaż i doradzają w kwestiach pielęgnacji cery np. poprawnego demakijażu.

Na Klientki czekają także kosmetyczne upominki.

Usługa jest dostępna w wybranych drogeriach na terenie Polski.

Trwa około 45 minut.

Czym jest dzienny makijaż? Przede wszystkim ma za zadanie wydobyć naturalne piękno. Powinien być delikatny, podkreślać indywidualne walory kobiety i retuszować niedoskonałości. Cera przy takim makijażu musi być dobrze wypielęgnowana i odżywiona, co sprawi, że będzie promienna i świeża przez cały dzień. Właśnie taki makijaż czeka na Klientki w 5 punktach Ziko Dermo, ulokowanych w różnych miastach Polski.

Ziko Dermo znane jest z promowania holistycznej pielęgnacji. Dlatego też postanowiono rozszerzyć kompleksowe podejście do Klienta, oferując mu nie tylko pomoc w zakresie doboru odpowiednich dermokosmetyków czy suplementów, ale także dać możliwość wykonania zdrowego makijażu.

Dlatego też do make-upu wybrano produkty od paryskiej marki dermokosmetyków Embryolisse oraz polskiej marki naturalnych kosmetyków mineralnych Annabelle Minerals. Oferują one preparaty oparte na naturalnych i aktywnych składnikach. W asortymencie znajdują się korektory, podkłady, kremy koloryzujące, pudry, bronzery, tusze do rzęs, a także pomadki i balsamy do ust. Wszystkie te elementy służą do stworzenia subtelnego makijażu, który zakryje mankamenty i uwydatni piękno Klientki.

Profesjonalny makijaż dzienny jest wykonywany przez wizażystki Ziko Dermo, które są także Specjalistkami ds. dermokosmetyków. Posiadają olbrzymią wiedzę w zakresie pielęgnacji skóry oraz zawartych w kosmetykach składnikach. Usługa składa się z kilku etapów. Najpierw wykwalifikowane dermokonsultantki doradzają Klientkom w kwestii pielęgnacji skóry pod makijaż i dopasowują odpowiednie kosmetyki do jej indywidualnych potrzeb.

Kolejnym krokiem jest wykonanie makijażu produktami od najlepszych i sprawdzonych firm dermokosmetycznych. Na końcu wizażystki przekazują porady dotyczące pielęgnacji skóry przed i po makijażu, w jaki sposób zrobić demakijaż i jakich produktów do tego użyć, aby nie podrażnić cery i dokładnie zmyć produkty z twarzy. Zwieńczeniem kompleksowej usługi jest przekazanie drobnych pielęgnacyjnych upominków.

Na razie usługa jest dostępna w 5 miastach Polski w wybranych drogeriach: Kraków (ul. Królewska 47), Warszawa (ul. Belgradzka 22 i Świętokrzyska 9), Wrocław (pl. Legionów 13) oraz Żywiec (ul. Zielona 3). Jej koszt to 49 złotych a czas trwania to około 45 minut. Na usługę makijażu dziennego można się zapisać online przez aplikację Booksy lub bezpośrednio w jednej z 5-ciu drogerii stacjonarnych.

Trzeba dodać, że w związku z nową usługą, Ziko Dermo przygotowało dla swoich Klientek specjalną ofertę. Dla pierwszych 30 osób, które dokonają jednorazowego zakupu w wybranej z wyżej wymienionych drogerii za minimum 200 zł – makijaż dzienny zostanie wykonany gratis. Zapisu na bezpłatny makijaż należy dokonać wówczas osobiście po odebraniu voucheru w drogerii, który uprawnia do skorzystania z usługi lub telefonicznie, dzwoniąc na numer drogerii. Akcja obowiązuje do wyczerpania limitów miejsc.

