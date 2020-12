Prognozy dla handlu na przyszły rok. Jakie trendy się sprawdzą?

W wyniku pandemii COVID-19 rynek handlowy w największym stopniu, w porównaniu do innych sektorów nieruchomości komercyjnych, odczuł skutki rządowych restrykcji, w tym wyłączenie na wiele tygodni centrów handlowych. Po trudnym 2020 roku, eksperci Colliers International przygotowali prognozy dla rynku na 2021 r.

Mixowanie funkcji



W 2021 roku obserwować będziemy wzrost inwestycji o funkcjach mieszanych (nowe i przebudowy) w celu dywersyfikacji portfeli nieruchomości. W sektor mieszkaniowy wchodzić będą deweloperzy specjalizujący się dotąd w nieruchomościach handlowych.

Małe obiekty



Przyszłość przyniesie dalszy wzrost inwestycji w małe centra i parki handlowe o profilu zakupów codziennych.

– Małe obiekty typu convenience store są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku, co jest wynikiem rozkwitu lokalnego stylu życia i częstszego korzystania z punktów usługowo-handlowo-gastronomicznych w pobliżu miejsca zamieszkania. To właśnie w takich lokalizacjach kondycja obiektów handlowych najszybciej wraca do normy – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Mieszkaniówka a handel



W najbliższym czasie obserwować będziemy wzrost zainteresowania najemców lokalizacjami przy ulicach handlowych w dużych kompleksach mieszkalnych.

– Firmy dostrzegły trend rozwoju „lokalności” życia i załatwiania codziennych spraw. W ramach dywersyfikacji swojego portfolio zaczęły więc interesować się najmem lokali przy osiedlowych ulicach handlowych. Przykładem może być chociażby marka Tefal, która niedawno otworzyła dwa salony na osiedlach mieszkaniowych w Warszawie – na Ursynowie i w Wilanowie – mówi Małgorzata Kobziakowska, dyrektor w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers International.

Nowe modele



Następować będzie dalszy rozwój firm z ofertą o profilu „ekonomicznym”, dyskontów oraz sieci z sektora „wszystko dla domu”. Nowych modeli funkcjonowania poszukiwać będą najbardziej dotknięte pandemią sektory - gastronomiczny i rozrywkowo-rekreacyjny.

Współpraca

Przewidujemy intensyfikację współpracy właścicieli centrów handlowych z najemcami (sanacje przedsiębiorstw, nowe modele funkcjonowania, dywersyfikacje formatów sklepów, uelastycznianie warunków najmu).