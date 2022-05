Program lojalnościowy "Moje Intermarché" dostępny dla klientów sieci

Sieć supermarketów spożywczych Intermarché uruchomiła właśnie program lojalnościowy „Moje Intermarché”. Od 5 maja br. klienci sklepów zarządzanych przez Grupę Muszkieterów mogą cieszyć się korzyściami, jakie gwarantuje uczestnictwo w programie. Do cyfrowej wersji karty klienta, dostępnej dotychczas w aplikacji mobilnej, dołączył nośnik fizyczny, który można odebrać stacjonarnie we wszystkich punktach sprzedaży.

Grupa Muszkieterów kontynuuje rozwój rozwiązań dla swoich klientów. Wraz z początkiem maja br. sieć Intermarché zainicjowała program lojalnościowy pod nazwą „Moje Intermarché”. Do tej pory klienci supermarketów mogli korzystać z cyfrowej karty dostępnej w aplikacji, która zadebiutowała na rynku w 2017 roku. Teraz do elektronicznej wersji dołączył jej fizyczny odpowiednik.

Klienci z cotygodniowymi rabatami na wybrane produkty

Niezależnie od tego, czy klient podczas zakupów posługiwać się będzie cyfrową kartą w aplikacji mobilnej czy nośnikiem fizycznym, otrzyma jednakowe korzyści płynące z uczestnictwa w programie. W 2022 roku będą to przede wszystkim cotygodniowe rabaty na wybrane produkty. Sieć Intermarché udostępni także specjalne katalogi z ofertą przeznaczoną wyłącznie dla zarejestrowanych klientów, a ponadto zorganizuje dla nich wyjątkowe akcje konsumenckie z dodatkowymi benefitami.

– Grupa Muszkieterów wprowadziła w ostatnich latach szereg zmian technologicznych, które pozwalają nam na wdrażanie coraz nowszych rozwiązań, jak również na dynamiczny rozwój w obszarze analityki i budowania lojalności. Bazując nie tylko na danych z rodzimego rynku, ale też na wynikach sieci Intermarché w Portugalii i Belgii, jesteśmy przekonani o potencjale, który drzemie w tym obszarze. Dlatego zgodnie z oczekiwaniami klientów będziemy dalej udoskonalać nasze programy lojalnościowe – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

W 2023 roku nowa odsłona programu lojalnościowego

Wraz z zakończeniem procesu wymiany systemów kasowych we wszystkich sklepach Grupy, planowanym do końca bieżącego roku, Intermarché w 2023 roku zamierza przedstawić nową odsłonę programu lojalnościowego. Dane zbierane przez sieć w związku z aktywnym uczestnictwem w programie posłużą do rozszerzenia wiedzy o klientach, co w konsekwencji ułatwi rozpoznanie indywidualnych preferencji i powtarzalnych zachowań zakupowych. Dzięki temu klienci otrzymają jeszcze bardziej spersonalizowaną ofertę pełną nowych korzyści.

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld złotych.