Właściciele i zarządcy centrów handlowych stale monitorują bieżące koszty utrzymania obiektu, w tym wydatki ponoszone na sprzątanie. Z pomocą przychodzą narzędzia, które pozwalają na weryfikację ilości zadań zrealizowanych w ramach usługi.

Inflacja i rosnące ceny powodują, że coraz uważniej przyglądamy się wydatkom.

Aplikacja Optima FM umożliwia efektywne zarządzanie usługą utrzymania czystości w centrach i galeriach handlowych.

Dzięki aplikacji, właściciele i zarządcy obiektów handlowych mają wgląd do wykazu prac, które zostały wykonane na terenie obiektu. Mogą je również kontrolować na bieżąco.

Mobilna technologia pozwala na dokładne zarządzanie czasem pracy personelu sprzątającego i harmonogramami zadań, które muszą zostać wykonane na terenie obiektu. Szczególnie ważne jest to w obszarze utrzymania czystości i higieny w centrach handlowych, gdzie konieczne jest regularne sprzątanie dużej powierzchni w czasie pracy obiektu, a jakość usługi ma ogromny wpływ na wizerunek placówki lub marki w oczach klientów.

Jednym z takich narzędzi, które umożliwia sprawne zarządzanie usługą utrzymania czystości i higieny w obiektach handlowych jest nowoczesna aplikacja Optima FM. Optima FM to kolejny krok na drodze transformacji cyfrowej Impela, a aplikacja jest sukcesywnie wdrażana w kolejnych obiektach handlowych już od kilku lat.

- Dziś korzystanie z narzędzi, które wspierają zarządzanie realizacją usługi utrzymania czystości staje się standardem dla profesjonalnych firm sprzątających – mówi Robert Ratyński z Grupy Impel, dyrektor wsparcia technologicznego i ekspert w zakresie usług utrzymania czystości.

Nowoczesne aplikacje to poważny krok w stronę programowania usług sprzątania, gdzie każda czynność jest zdefiniowana, a czas jej realizacji jest udokumentowany. Ważna jest intuicyjność takich narzędzi, aby pracownik zajmujący się sprzątaniem nie spędzał za dużo czasu na obsłudze aplikacji – mówi Robert Ratyński.

Czystość pod kontrolą

Dzięki aplikacji jako firma realizująca usługę sprzątania jesteśmy w stanie na bieżąco nadzorować wszystkie procesy dotyczące utrzymania czystości. W każdej chwili możemy dodać lub usunąć nowe zadanie lub zmienić kolejność wykonywanych zadań – wyjaśnia Katarzyna Kudelska z Grupy Impel, dyrektor sprzedaży segmentu Centra i Sieci Handlowe.

Jak podkreśla, to także narzędzie, które wspiera proces zarządzania personelem wykonującym usługi. Pracownicy zaczynający zmianę, logują się do systemu na służbowym smartfonie. System identyfikuje ich lokalizację i przydziela zadania zgodnie z założonym harmonogramem.

Na bieżąco zarządzamy czasem pracy i monitorujemy liczbę osób wykonujących usługę. W sytuacji absencji jednego z pracowników, natychmiast wysyłamy zastępstwo. Przy wsparciu Optima FM stale monitorujemy stan osobowy pracowników w każdym obsługiwanym obiekcie i przez to możemy zagwarantować ciągłość realizacji usługi. Przy takim modelu zarządzania zleceniodawca płaci za faktyczny czas pracy i liczbę wykonanych zadań przez daną liczbę osób przebywających na obiekcie – wyjaśnia Katarzyna Kudelska.

Zaletą takich narzędzi jest także dostępność aplikacji w różnych językach. W obecnej sytuacji migracyjnej w Polsce to bardzo pomocne, ponieważ wspiera komunikację z pracownikami obcojęzycznymi.

Szybkie interwencje w aplikacji

Aplikacja Optima FM wyposażona jest w moduły niezbędne do zarządzania usługą w czasie rzeczywistym, a jednocześnie wspierające działanie pracownika wykonującego usługę. W centrach i galeriach handlowych szczególnie przydatny może okazać się moduł umożliwiający dodawanie zadań ad-hoc, czyli specjalnych czynności, które należy wykonać najszybciej jak to tylko jest możliwe.

W przypadku jakichkolwiek incydentów, np. cieknącego kranu w łazience czy zabrudzenia podłogi w strefie food courtu, dzięki aplikacji, otrzymujemy informacje w czasie rzeczywistym i od razu możemy zareagować odpowiednio do zaistniałej sytuacji. Wysyłamy we wskazane miejsce pracowników sprzątających lub przekazujemy sprawę do serwisu technicznego czy zarządcy obiektu– wyjaśnia Katarzyna Kudelska. – Aplikacja umożliwia również dołączenie dokumentacji zdjęciowej z miejsca zdarzenia. Dotyczy to nie tylko zarejestrowanych przez zespół usterek, ale także udokumentowania prawidłowo zrealizowanej usługi.

Funkcjonalności aplikacji Optima FM pozwalają również tworzenie kolejności działań w określonych cyklach, ustalanie ich priorytetu czy ocenę wykonania.

Niezależnie od zadań ad hoc-owych, w takich obiektach jak centra handlowe wyzwaniem jest duża liczba zadań, które wykonujemy wielokrotnie każdego dnia. Strefa food court, toalety czy nawet ciągi komunikacyjne wymagają cyklicznego sprzątania w czasie pracy obiektu. W aplikacji wprowadzamy harmonogramy czynności, jakie pracownicy mają do wykonania, które mogą być różne w zależności od dnia tygodnia i nasilenia ruchu klientów w galerii handlowej. Aplikacja podpowiada każdemu pracownikowi, który jest obecny na terenie obiektu, jakie zadanie ma teraz do wykonania i wymaga zaznaczenia, kiedy zostało ono wykonane – podkreśla Robert Ratyński.

Pracownik na swoim miejscu

Optima FM pozwala także na przechowywanie aktualnego spisu wszystkich stref i pomieszczeń należących do obiektu wraz z ich powierzchnią i funkcją. Zawiera też funkcjonalność pozwalająca na identyfikację pracowników przypisanych do konkretnej lokalizacji.

- W każdej chwili możemy ustalić, ilu pracowników i jakie zadania realizowane są w danej lokalizacji. Ewentualne przesunięcia lub zmiany są ułatwione dzięki aplikacji – dodaje Katarzyna Kudelska. - Optima FM umożliwia również szybkie składanie zamówień na materiały eksploatacyjne, zgłaszanie uszkodzeń i nieprawidłowości. Możemy szybko zareagować, a zleceniodawca czuje, że jego obiekt znajduje się w dobrych rękach.

