Projekt Echo Investment zaczął tętnić życiem

W lipcu br. w Fuzji otwarta została pierwsza ogólnodostępna przestrzeń - Ogrody Anny i część secesyjnej elektrowni Scheiblera, którą stanowi zabytkowa Kotłownia. To tu przez całe lato odbywały się wydarzenia artystyczne i atrakcje.

Zakończył się premierowy sezon "Fuzja Latem" w łódzkiej Fuzji.

Dawna Kotłownia zapewniła odwiedzającym liczne atrakcje, w tym kino letnie, potańcówki, koncerty.

Za organizację wydarzeń na terenie Fuzji odpowiedzialna była agencja eventowa Live.

Fuzja na nowo zaczęła tętnić życiem. - Pierwszy sezon „Fuzji z Latem” był dla nas wszystkich wyjątkowy. Po pierwsze otworzyliśmy dla ludzi przestrzeń, która przez całe lata była niedostępna i w związku z tym trochę zapomniana, po drugie – mówimy o terenie historycznym, który wymagał odpowiedniej oprawy - mówi Marcelina Panak, koordynator projektu Fuzja z Echo Investment. - Chcieliśmy pokazać Fuzję każdemu, bez względu na wiek, zatem postawiliśmy na różnego rodzaju aktywności tematyczne oraz te skierowane do wszystkich pokoleń. Fuzja podbiła serca naszych gości, którzy byli zachwyceni wnętrzem Kotłowni oraz klimatem zorganizowanych tu atrakcji. Każdy w te wakacje mógł znaleźć u nas coś interesującego dla siebie, ludzie chętnie dzielili się informacjami o wydarzeniach w Fuzji na swoich profilach społecznościowych oraz zapraszali znajomych do wspólnego spędzania czasu na letnich atrakcjach w Kotłowni i Ogrodach Anny. Premierowy sezon „Fuzji z Latem” okazał się ogromnym sukcesem, cieszymy się, że mogliśmy oddać część tego niezwykłego terenu Łodzi i ponownie zaprosić tu mieszkańców miasta – dodaje.

Mury dawnej Kotłowni gościły w tegoroczne wakacje artystyczne kino letnie – Polówkę. W każdą niedzielę na tle ogromnego kotła goście mogli bezpłatnie oglądać dwa seanse – jeden skierowany do młodszych widzów, drugi – do dorosłych miłośników kina w ramach sekcji Arthouse. Była to pierwsza tego typu Polówka w Łodzi, która odbywała się we wnętrzu zabytkowego budynku, a nie tradycyjnie w plenerze. Łącznie kino z kotłem w tle zgromadziło setki widzów i wyemitowało 35 godzin seansów.