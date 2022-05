Projektant Philipp Plein przylatuje do Polski na otwarcie swojego butiku

Światowej sławy projektant Philipp Plein już 2 czerwca przylatuje do Polski. Będzie obecny na otwarciu butiku w Domu Dochodowym w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie.

Kolekcje projektanta pokochały gwiazdy takie jak Paris Hilton, Jennifer Lopez, Bella Hadid, David Beckham, Kylie Jenner i Sean Paul.

Teraz marka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom fanów z Polski.

Philipp Plein to projektant bezkompromisowy, którego nie da się zamknąć

w sztywnych ramach. Niezwykle kreatywny, z niecodziennym podejściem do biznesu. Prezentując swoje kolekcje, organizuje zapadające w pamięć, niezwykłe wydarzenia. Odnosi olbrzymie sukcesy sprzedażowe na rynku luksusowym.

Nie dziwi więc fakt, że marka postawiła na rozwój swojego biznesu w Polsce. Już 2 czerwca, w Domu Dochodowym w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech

Krzyży 3 w Warszawie, odbędzie się oficjalne otwarcie pierwszego butiku

z osobistym udziałem Philippa Pleina.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że już 2 czerwca będę w Warszawie i zainauguruję otwarcie pierwszego w Polsce butiku Philippa Pleina. Tamtejsi konsumenci zawsze są nastawieni do mojej twórczości bardzo entuzjastycznie, dlatego konsolidacja obecności naszej marki w handlu detalicznym na rynku polskim była naszym celem strategicznym, który wyznaczyliśmy sobie w 2021 r. Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się to osiągnąć - mówi Philipp Plein.

Philipp Plein

Butik Philippa Pleina jest całkowicie zgodny ze stylem kreowanym przez projektanta. Podążając za dewizą „more is more”, odwiedzający salon w samym centrum Warszawy mogą nie tylko na żywo zobaczyć projekty znanego

designera, ale również przenieść się do świata marki. Dla Pleina bardzo istotna jest lokalizacja butików, ale także ich efektowny wystrój – design przestrzeni idealnie współgra z buntowniczą naturą kreatora. W Warszawie na 200 m2 Domu Dochodowego w zabytkowej kamienicy dostępne są najnowsze kolekcje dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Jego moda to przede wszystkim projekty z pazurem, idealne dla wszystkich niepokornych kobiet i mężczyzn. To niebanalne wzory, kontrastowe połączenia oraz seksowne i luksusowe dodatki i akcesoria. Jeden element garderoby proponowany przez projektanta potrafi ożywić i nadać wyrazistości zwykłym jeansom czy starym tenisówkom. Kamień, marmur, czaszka wysadzana kryształami, złota palma – to elementy luksusu i przepychu, które Plein swobodnie łączy z pewnego rodzaju surowością materiałów i krojów. Jego projekty noszą światowe gwiazdy, takie jak Paris Hilton, Jennifer Lopez, Bella Hadid, Sofia Richie, Kylie Jenner, David Beckham czy Sean Paul. Odwiedź butik już dziś!