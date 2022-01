Projektowanie partycypacyjne inwestycji mixed-use

Nowoczesna wielofunkcyjna przestrzeń powinna być przyjazna tym, którzy w przyszłości będą z niej korzystać. By stała się miejscem wygodnym do mieszkania, pracy i wypoczynku, inwestorzy sięgają po narzędzie, którym jest projektowanie partycypacyjne.

Projektowanie partycypacyjne zakłada udział w procesie planowania inwestycji wszystkich zaangażowanych stron.

Punktem wyjścia jest szczegółowa analiza potrzeb przyszłych użytkowników inwestycji i włączenie ich w proces planowania przestrzeni.

– Współpraca pomiędzy inwestorami, administracją publiczną i sąsiadami planowanych inwestycji istniała zawsze. Jednak obecnie zmieniły się oczekiwania każdej ze stron, a poziom współpracy nabiera zupełnie innego wymiaru. Rozmowy z lokalnymi społecznościami, analizowanie potrzeb każdej ze stron stają się coraz częstszą praktyką, a firma Nhood wykorzystała ją podczas prac nad inwestycją planowaną na warszawskim Wilanowie – mówi Marcin Stokowiec, Development Director Nhood Polska.

Pracując nad nowymi inwestycjami, Nhood dba, by wpływały pozytywnie na otoczenie w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym /People, Planet, Profit/. Firma dąży do tego, aby wypracowane projekty ułatwiały mieszkańcom codzienne życie i umożliwiały spędzanie czasu w inny niż dotychczas sposób. By osiągnąć powyższe cele, przeprowadza szereg analiz i badań opinii społecznej. Tak było w przypadku projektu planowanego na warszawskim Wilanowie, gdzie Nhood Polska dodatkowo zastosował proces projektowania partycypacyjnego, do którego zaprosił mieszkańców dzielnicy.

Jak potrzeba lokalnej społeczności staje się elementem projektu?

Od września do października 2020 roku mieszkańcy Wilanowa uczestniczyli w cyklu dziewięciu spotkań, podczas których rozmawiali o konkretnych oczekiwaniach związanych z parkiem miejskim na terenie inwestycji. „Rozmowom sąsiedzkim” towarzyszyła ankieta online, w której zebrano kilkaset głosów. Cykl spotkań z mieszkańcami przeprowadziła firma A2P2 Architecture & Planning, która specjalizuje się w procesach partycypacyjnych, projektowaniu urbanistycznym i doradztwie na etapie przedprojektowym.

