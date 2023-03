Zmodernizowana Promenada czeka na klientów od 30 marca. W nowo wyremontowanej części znajduje się m.in. dwupiętrowy Peek&Cloppenburg.

Marc O’ Polo wzbogaci grono najemców Promenady.

Nowe marki w Promenadzie to m.in: Homla, Tezenis i Digel.

Promenada to również miejsce spotkań dla całej rodziny.

– Na dniach oddamy do użytku najnowocześniejsze, wielofunkcyjne centrum handlowe o powierzchni 63 tys. mkw., ze wzbogaconą ofertą pod względem innowacyjnych konceptów handlowych, jak i starannie wyselekcjonowanych marek.

Nie dziwi zatem fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych, 80% modernizowanej powierzchni było już wynajęte – mówi Anna Tana, dyrektor leasingu, Atrium Poland.

Zmodernizowana Promenada wzmacnia swój potencjał, co przyciąga najnowsze koncepty i najbardziej poszukiwane marki. Dowodem na to jest otwarcie w nowo wyremontowanej części, dwupoziomowego sklepu Peek&Cloppenburg, o powierzchni 3 450 m2, w najnowszym koncepcie. Salon P&C jest pierwszym sklepem w tej części Warszawy i drugim co do wielkości w stolicy.

Nowe marki w Promenadzie

Marc O’ Polo to kolejna po Rituals Cosmetics i Under Armour otwartych w 2022 roku międzynarodowa marka, która wzbogaci grono najemców Promenady. Ten niemiecko-szwedzki brand odzieżowy zaoferuje klientom odzież wykonaną z najwyższej jakości certyfikowanych materiałów naturalnych – w prostych, ale nowoczesnych fasonach – oraz designerskie dodatki.

W gronie najemców znalazły się także marki, których wcześniej w Promenadzie nie było. Jedną z nich jest Homla oferująca elementy wyposażenia wnętrz. Nowością w Promenadzie będą także między innymi salony: Tezenis – oferujący damską i męską bieliznę oraz stroje kąpielowe, Digel – niemiecka marka eleganckiej odzieży męskiej, australijski brand z biżuterią i dodatkami Lovisa oraz Jubitom – jedna z największych polskich sieci salonów jubilerskich, zlokalizowanych wyłącznie w dużych galeriach handlowych.

Zarówno wystrój zmodernizowanego wnętrza Promenady, jej dogodna lokalizacja, jak i zróżnicowane portfolio najemców czynią z galerii miejsce idealne do testowania nowatorskich konceptów.

I tak jeszcze pod koniec zeszłego roku jej ofertę wzmocniły absolutne nowości. Mowa tu o pierwszym w stolicy salonie BOSS w nowym koncepcie Pre BOSSed oraz o pierwszym w Polsce dwupoziomowym sklepie Intersport w formacie 2.0. Już wkrótce marki Douglas, Super-Pharm, Tous , home&you oraz Empik zaprezentują swoje salony w najnowszych konceptach sprzedażowych. Do grona najemców niedługo dołączą także salony włoskich marek Falconeri, Uomo, Benetton oraz salon obuwniczy Nina Basco.

