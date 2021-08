Property Forum 2021: Galerie handlowe powinny zmienić swój stary model

Autor: propertynews.pl

Dodano: 05 sie 2021 12:45

Na Property Forum 2021 (www.propertyforum.pl) Mark Pilkington, ekspert rynku handlowego i strategii budowania marki, autor książki „Terapia handlu. Dlaczego branża ma kłopoty. Co trzeba zrobić, by to naprawić”, podzieli się z gośćmi wydarzenia swoimi opiniami o zmianach w handlu detalicznym i centrach handlowych.