Property Forum: E-commerce i handel stacjonarny będą się uzupełniać

E-sklepy próbują przenieść do zakupów online doświadczenie klienta z punktu stacjonarnego. Czy to możliwe?

Michał Górski, CEO, Schwitzke Górski uważa, że aktualnie obserwujemy dynamiczny proces nauki po obu stronach barykady.

- Kanały online i offline uczą się od siebie i czerpią z tej nauki korzyści. Projektując doświadczenie klienta w handlu stacjonarnym mamy możliwość wykorzystania wszystkich zmysłów. Mamy ścieżkę zakupową, analizujemy jak na konsumenta wpływa przestrzeń czy sprzedawca. W handlu online występują natomiast inne formy gratyfikacji. Dla mnie największa to konkretna wiedza o klientach, brak anonimowości. Na to się godzimy, by w zamian otrzymać ofertę jak najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb. To jest wartość online’u. W internetowej przestrzeni testujemy różne rozwiązania, m.in. w jaki sposób personalizacja powinna być dopasowana do oczekiwań konsumenta, który przenosi do sieci doświadczenia ze sklepów fizycznych. Pomagają w tym technologie haptyczne (wykorzystujące mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów), rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja. Handel fizyczny także próbuje zidentyfikować klientów, by dostarczyć im spersonalizowaną ofertę na różnych etapach ścieżki zakupowej. W jaki sposób to zrobić? Dużo zależy od samej oferty, produktu. Do niech dobieramy odpowiednie technologie. Mocnym trendem może być social shopping, czyli łączenie społeczności połączonych wspólnym doświadczeniem zakupowym, co napędza ruch sprzedaży. Skupienie się na socjalnym aspekcie sprzedaży jest kluczem do sukcesu. Musimy coraz więcej wiedzieć o konsumentach, a potem budować społeczności wokół oferty - mówił ekspert.

Pandemia zmienia konsumentów

Co nowego możemy powiedzieć o potrzebach i nawykach konsumentów po półtora roku doświadczeń pandemicznych? Zdaniem Katarzyny Konkel, CEO Omnisense, Covid stał się pewnego rodzaju cezurą.

- Nasze badania przed pandemią pokazywały, że potrzeby konsumentów zasadniczo się nie zmieniają. Covid był więc brzemienny w skutkach, bo wyrwał nas z rutyny, także tej zakupowej. Wcześniej, bez względu na markę, klienci chcieli żeby pomóc im w dokonywaniu wyborów, oczekiwali też inspiracji. W czasie pandemii wielu klientów przekonało się do kanału online i pozyskało nowe kompetencje zakupowe - oswoili aplikacje, strony internetowe, a także własne lęki, związane z tym, czy przesyłka dojdzie lub czy będą mogli dokonać zwrotu towaru. To zostawiło ślad. Na poziomie emocjonalnym i kompetycyjnym rzesza konsumentów osiągnęła nowy stopień możliwości. Kolejny aspekt tej wyjątkowej sytuacji jest taki, że nauczyliśmy się, że internet może być źródłem przyjemnych emocji, budowania relacji, miejscem, w którym możemy się socjalizować - tłumaczy ekspertka.