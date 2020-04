PropertyNews Stream: Właściciele centrów są gotowi do rozmów z najemcami

Właściciele centrów handlowych zapraszają najemców do dialogu. - Jesteśmy gotowi uzgodnić zasady, które będą uwzględniały zarówno sytuację najemców, jaki i wynajmujących - zapewnia w wywiadzie dla PropertyNews.pl Rafał Kwiatkowski, członek zarządu i wiceprezes ds. operacyjnych w firmie EPP, która należy do Grupy 305.

Właściciele 305 centrów i obiektów handlowych utworzyli porozumienie na rzecz dialogu z najemcami. Wspólnie chcecie Państwo wypracować konstruktywne rozwiązania dla rynku po odwołaniu stanu epidemii. Czy może przybliżyć Pan główne cele i postulaty inicjatywy Grupy 305?

Rafał Kwiatkowski: Naszym celem jest zaproszenie najemców do dialogu. Przedstawiliśmy propozycję rozwiązań, które są punktem wyjścia do dalszych indywidualnych rozmów z najemcami. Chcieliśmy także zasygnalizować najemcom, że rozumiemy w jak trudnej sytuacji się znaleźli - jako przedsiębiorcy - i jesteśmy gotowi wspólnie poszukiwać rozwiązań, które pomogą przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres. Jednocześnie jesteśmy gotowi, żeby ustalić zasady współpracy po zakończeniu stanu epidemii i po ponownym otwarciu centrów, uwzględniając zarówno sytuację najemców, jak i naszą – właścicieli centrów handlowych. Uważamy, że ze względu na dobre i wieloletnie relacje, które wspólnie zbudowaliśmy, nie ma potrzeby ingerencji ustawodawczej w nasze umowy najmu. Jesteśmy gotowi do rozmów.

W tej chwili Tarcza Antykryzysowa w żaden sposób nie obejmuje działaniami osłonowymi wynajmujących. Wręcz przerzucono na tę grupę odpowiedzialność finansową za skutki pandemii. Co to oznacza w praktyce?

