Przebudowa Eden Retail Parku przynosi efekty

Eden Retail Park w Zgorzelcu pokazał doskonałe wyniki w pierwszych dwóch miesiącach po przebudowie. Według wyników z 2019 r. najemcy, którzy kontynuowali pracę podczas przebudowy parku handlowego, wykazali wzrost obrotów w porównaniu z rokiem poprzednim. Zatem początek 2020 r. pokazał jeszcze bardziej imponujące wyniki. Ogólnie obroty parku handlowego w styczniu 2020 r. wzrosły o 24,4 proc. w porównaniu do stycznia 2019 r.

- Udane było również otwarcie nowego sklepu Decathlon (1900 mkw.) w połowie grudnia ubiegłego roku. Jest jednym z największych detalistów i producentów artykułów sportowych na świecie. „Tylko w pierwszy weekend około 6 tys. klientów odwiedziło sklep - skomentował Mirosław Żurawski, Kierownik ds. Rozwoju Decathlon.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Action „umowa najmu została podpisana dla obszaru zlokalizowanego w odnowionym Eden Park. Koniec ubiegłego roku był dla nich udany. Ten sklep jest jedną z 63 lokalizacji handlowych Action w Polsce i zgodnie z grudniowymi wynikami średnia kontrola zakupów znacznie przekroczyła ich oczekiwania”.

- Sukces komercyjny tego projektu został z góry określony przez korzystne położenie nieruchomości, w pobliżu granicy niemieckiej i miasta Görlitz, co zapewniło stały napływ nabywców z sąsiedniego kraju. Dalsza przebudowa galerii na park handlowy niewątpliwie ożywiła obiekt. Zwiększona powierzchnia i nowe popularne marki wraz z ulepszoną nawigacją i wizualizacją sprawiły, że park handlowy jest bardziej przyjazny dla klientów. Wszystko to stało się możliwe dzięki efektywnej współpracy z naszymi najemcami. Tak więc ostatecznie dochodzimy do sytuacji, w której wygrywają wygrani, ponieważ park handlowy zapewnia naszym kupującym najlepszą i najszerszą ofertę w okolicy, podczas gdy działalność najemców rośnie - powiedział Maxim Shkolnick, Partner funduszu inwestycyjnego Focus Estate Fund.

Warto przypomnieć, że przebudowa parku handlowego została zakończona w połowie grudnia 2019 r., Najemcami są znane międzynarodowe i lokalne marki, takie jak: Decathlon (1900 mkw.), Jysk (1026 mkw.), Action (867 mkw.), Chiński Market (1,344 mkw.), Dyskont Meblowy Lord (874 mkw.), Komfort (565 mkw.).