Od 2022 roku trwa przebudowa krakowskiej Bonarki. Inwestycja ma się zakończyć w 2025 roku.

Modernizacja obejmuje nie tylko wnętrze galerii, ale również parking.

Celem przebudowy jest unowocześnienie centrum, zwiększenie komfortu zakupów i uatrakcyjnienie oferty dla klientów.

Jak obecnie szacuje się obłożenie Bonarki w Krakowie?

Łukasz Lorencki, Asset Manager NEPI Rockcastle: Bonarka jest odwiedzana średnio przez ponad 1 mln klientów miesięcznie. Od zniesienia ostatnich ograniczeń pandemicznych jej odwiedzalność sukcesywnie rośnie dzięki stałej poprawie oferty handlowej jak również transformującej się okolicy i infrastrukturze wokół Bonarki. Sąsiedni przystanek kolejowy został gruntownie zmodernizowany i dostosowany do ruchu lokalnego. Pojawiają się nowe osiedla mieszkaniowe, ścieżki rowerowe, remontowana jest infrastruktura wokół centrum.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

Dlaczego zdecydowano się na przebudowę Bonarki?

Ciągła koncentracja na podnoszeniu wartości posiadanych obiektów jest podstawą strategii NEPI Rockcastle. Podejmując decyzję o zakupie Bonarki w 2016 r. wiedzieliśmy, że to centrum handlowe ma w sobie ogromny, ukryty potencjał, który jest wydobywany właśnie poprzez prowadzoną od 2019 r. przebudowę. Dzięki niej Bonarka stanie się jednym z najnowocześniejszych obiektów handlowych w Polsce. Naszym celem jest, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów oraz najemców oraz zmieniającą się rolę centrów handlowych. Centra handlowe pełnią dziś wiele ważnych ról poza stricte handlową – mam na myśli funkcje edukacyjne, prozdrowotne, rozrywkowe, a także działania integrujące lokalne społeczności wokół ważnych tematów. Takie nowoczesne centra skupiają niczym w soczewce wiele obszarów związanych z codziennym życie i aktywnościami, dlatego stają się jeszcze ważniejszymi punktami na mapie miast. Ponadto dziś dla klientów niezwykle ważne stają się doświadczenia zakupowe i emocje związane z wizytą w centrum. Planując i realizując proces modernizacji ten aspekt również silnie bierzemy pod uwagę. Jest to widoczne również w sferze komunikacji. W ostatnich miesiącach Bonarka rozpoczęła nowatorską kampanię pod hasłem „Fabryka zakupowych emocji”, w której emocje związane z wizytą w centrum stają się centralnym puntem komunikacji.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

Kto jest wykonawcą przebudowy?

Inwestorem jest NEPI Rockcastle natomiast Generalnym Wykonawcą konsorcjum firm Reesco i Forhaus. Nadzów inwestycyjny pełni firma Dekra.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

Jakie części obejmie inwestycja i na czym dokładnie będzie polegać?

Głównym założeniem przebudowy jest unowocześnienie centrum, wzrost komfortu zakupów, uatrakcyjnienie oferty dla klientów oraz zwiększenie powierzchni najmu aż o 4200 mkw. Zakres prac obejmuje cały obiekt przy czym prace są realizowane w fazach aby zapewnić klientom oraz najemcom dostateczny komfort robienia zakupów i prowadzenia działalności.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

W ramach dotychczasowych prac przebudowano pasaże zwiększając przestrzenie handlowe i wytyczając nowe trakty komunikacyjne, co w połączeniu z nową lokalizacją wind i dużej liczby nowych schodów ruchomych pozytywnie wpłynęło na komfort przemieszczania się po Bonarce. W ramach przebudowy pasaży zaprojektowano i częściowo już wdrożono nowy system oznakowania. Powstaną również nowe strefy relaksu, rekreacji i pracy dla klientów. Z myślą o najmłodszych w projekcie przewidziano także kilka stref zabaw.

Całkowicie przeprojektowano wejście do centrum od ulicy Puszkarskiej. Po zakończeniu prac wszystkie wejścia będą nawiązywać do stylu eleganckich hotelowych lobby. Strefy lobby w przestrzeni parkingów zostały mocno wyeksponowane poprzez zastosowanie dużych podświetleń oraz przeszkleń, które pozwalają klientom zorientować się, gdzie znajdują się główne wejścia do pasaży. Ponadto w strefach wejściowych zaplanowane zostały małe punkty usługowe typu krawiec, szewc oraz szafki depozytowe, jak również interaktywne mapy centrum.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

Modernizacja objęła również węzły sanitarne. Nowe toalety zaprojektowano jako „bezdotykowe”, do minimum ograniczając punkty styku m.in. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i akcesoriów. Łazienki wyposażone są w oszczędne systemy dyspozycji wody w toaletach i ekonomiczne systemy spłukiwania. Nowy układ przestrzeni zapewnia większą prywatność i wygodę. W toaletach znajdują się kabiny dla najmłodszych. Projekt modernizacji objął także toaletę dla niepełnosprawnych i seniorów. Zastosowane w nich rozwiązania ułatwiają poruszanie się i dają możliwość wezwania pomocy w razie potrzeby. Zostały stworzone także dodatkowe pomieszczenia rodzica z dzieckiem. Remontowi został także poddany korytarz prowadzący do toalet. Pojawiły się dodatkowe udogodnienia takie jak: źródełko wodne, automat do czyszczenia obuwia, miejsce na podłączenie ładowarek czy wygodne siedzisko.

Modernizacja Bonarki objęła też toalety. Fot. Mat. pras.

Podczas modernizacji zadbano o zastosowanie rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych. Prowadzona jest wymiana oświetlenia na energooszczędne i ekologiczne lampy LED. Zainstalowano nowe schody ruchome, które są wyposażone w systemy odzysku energii. Zmieniono okładziny sufitowe poprawiając izolację termiczną obiektu. W świetlikach zamontowano oświetlenie z systemem DALI, który w sposób ekonomiczny potrafi sterować natężeniem źródeł światła w zależności od potrzeb. W Bonarce zainstalowano również nowy inteligentny system zarządzania budynkiem – BMS. Pozwala on na bardziej efektywne sterowanie urządzeniami do chłodzenia i ogrzewania. Nie bez znaczenia dla komfortu użytkowników jest również znacznie poprawiona akustyka obiektu uzyskana dzięki zastosowaniu sufitów perforowanych z warstwą wygłuszającą.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

Na początku 2024 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji części restauracyjnej i przestrzeni pod nią. Radykalnej zmianie ulegnie powierzchnia stolikowa, która zostanie wydatnie powiększona, unowocześniona i podzielona na różne strefy, co zdecydowanie zwiększy komfort i poczucie przytulności wśród klientów. Poprawimy również komunikację między piętrami zmieniając lokalizację schodów ruchomych na środek części gastronomicznej, powiększając przy tym istniejącą windę. W tym przypadku chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów z wózkami zakupowymi, dziecięcymi, osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

Czy zwiększy się ilość najemców centrum handlowego?

Dokładamy wszelkich starań, aby w Bonarce były obecne zarówno uznane i lubiane sieci handlowe jak również unikalne na skalę Krakowa sklepy, czego przykładem jest największe wydarzenie ubiegłego roku tj. otwarcie trzeciego w Polsce i jedynego w Małopolsce sklepu Primark. Wiele marek wybiera Bonarkę jako lokalizację swoich flagowych salonów, albo miejsce, gdzie wprowadzane są nowatorskie na rynku rozwiązania takie jak np. ubraniomat marki 4F. Poza tym wraz z nami modernizują i powiększają się nasi obecni najemcy w tym Ci najwięksi: Zara, P&C, Reserved czy H&M.

Modernizacja Bonarki. Fot. Mat. pras.

Jak będzie szacować się powierzchnia Bonarki po przebudowie?

Docelowo Centrum Handlowe Bonarka będzie liczyło ponad 96 000 mkw nowoczesnej powierzchni najmu. Na zakończenie projektu, najprawdopodobniej w 2025 r., planujemy gruntowną modernizację parkingu. Powstanie nowy system organizacji ruchu, zainstalowane zostaną nowe systemy ułatwiające orientację takie jak: wskazywanie liczby zajętych miejsc, dynamiczny system kierunkowy i lokalizacja samochodów oraz monitoring CCTV wpływający na bezpieczeństwo.

Czy w czasie przebudowy Bonarka będzie cały czas dostępna dla klientów?

Przebudowa Bonarki trwa od 2019 r. Jest to unikalne w skali całego polskiego rynku nieruchomości handlowych przedsięwzięcie, polegające na gruntownej modernizacji obiektu, który mimo prowadzonych prac jest praktycznie w całości dostępny dla klientów i najemców. Wymaga to ze strony naszej oraz Generalnego Wykonawcy dużej elastyczności jak również dobrej komunikacji z klientami i najemcami. Nie jest to łatwe zadanie, ale jak dotąd ten proces przebiega bardzo sprawnie i może być wzorem dla innych takich przedsięwzięć na rynku.

Kiedy zakończy się przebudowa Bonarki?

Zakończenie ostatniej fazy przebudowy planujemy na 2025 r., ale większość z już zrealizowanych prac możemy podziwiać na co dzień.

Galeria zdjęć wykonana w krakowskiej Bonarce.

