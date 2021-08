Przed Aldi pracowity wrzesień. Nowe sklepy w natarciu

Do końca września sklepy ALDI zostaną otwarte w kolejnych siedmiu - w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie. Łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów to niemal 10 tysięcy mkw.

ALDI zgodnie z zapowiedzią konsekwentnie wdraża plan rozwoju w Polsce, otwierając kolejne sklepy.

Od początku roku sieć pojawiła się już w 14 nowych lokalizacjach.

Dotychczas ALDI obecne było głównie w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, gdzie marka została dobrze przyjęta przez klientów. Od początku 2020 r. sieć swoją ekspansję prowadzi na terenie całej Polski. W 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów, a w 2021 roku do końca sierpnia sieć otworzyła kolejne 14 nowych lokalizacji. Aktualnie ALDI posiada 176 marketów i planuje jeszcze do końca tego roku otworzyć około 31 sklepów, w tym 7 z nich już we wrześniu. Będą to sklepy w Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Gdańsku, Płocku, Łomży, Nowym Sączu oraz Mikołowie, a łączna powierzchnia wszystkich siedmiu nowych sklepów to niemal 10 tysięcy mkw. Już we wrześniu po otwarciu sklepu w Łomży, sieć posiadać będzie sklepy w każdym województwie. Pod koniec roku odbędzie się huczne otwarcie 200 sklepu.

- Chcemy być obecni jak najbliżej naszych klientów, dlatego poszukujemy dobrze skomunikowanych lokalizacji, blisko osiedli - domów mieszkalnych, ale i główne centra zakupowe i biurowe są uwzględniane w naszej strategii. Już we wrześniu będziemy w każdym województwie. To wskazuje jak dynamicznie rozwijamy się w Polsce. Ułatwiamy naszym klientom zakupy jak to tylko możliwe. Szczególną dbałość przykładamy do koncepcji wnętrz naszych sklepów - to co nas wyróżnia to szerokie alejki między półkami, wyjątkowe marki własne, po które chętnie się wraca oraz wysoka jakość produktów przy relatywnie niskiej cenie– tłumaczy Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce.

Wszystkie 7 sklepów przygotowanych jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jak i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała o dodatkowe udogodnienia dla konsumentów. Sklepy wyposażone są w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych. Znajdą się w nich również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Na klientów czekać będą również komfortowe parkingi z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Sklepy otwarte będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w każdej z nowych lokalizacji. Łączna powierzchnia wszystkich siedmiu sklepów to niemal 10 tysięcy mkw.