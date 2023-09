Galeria Północna zamyka sezon letni z serią przedłużonych umów, które objęły ponad 3,1 tys. mkw. powierzchni najmu, a także z nowymi otwarciami, które wzmacniają segmenty m.in. dla dzieci i spożywczy.

Topowe polskie i międzynarodowe marki zostają na kolejne lata w Galerii Północnej.

Tylko w okresie od maja do sierpnia tego roku dział leasingu GTC S.A. przedłużył tu aż 13 umów najmu.

Umowy opiewają łącznie na ponad 3120 m kw. GLA.

Wśród marek, które zdecydowały się na dalszą działalność w warszawskim centrum handlowym, znaleźć można popularne i profootfallowe brandy z segmentów mody, usług, gastronomii czy „home”, w tym m.in. Deichmann, 4F, Sizeer, Tchibo, home&you, Wojas, Okaidi czy Orange, który dodatkowo zmienił lokalizację.

Dla marki Tous przedłużenie umowy stało się także okazją do rozwoju. Brand, będący jednym z kluczowych najemców w segmencie biżuterii i dodatków, zwiększył bowiem dwukrotnie powierzchnię swojego lokalu. Co więcej, lada dzień otworzy salon w najnowszym koncepcie.

Jarosław Tutaj. Fot. Mat. pras.

Za nami bardzo owocny leasingowo sezon, który przyniósł nie tylko serię aneksów, ale także pokazał, jak dużym zaufaniem cieszymy się wśród wieloletnich partnerów. To najlepszy dowód na to, że rozwijamy się, tworzymy atrakcyjne otoczenie dla marek, a także mamy ogromny potencjał leasingowy, który dostrzegają najwięksi gracze na rynku retail – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing w GTC S.A.

Jednocześnie zwraca uwagę na kilka aspektów, które skłaniają marki do dalszej obecności w galerii. – Północna to obiekt działający na szerokim i stale rozwijającym się rynku regionalnym, który obejmuje zasięgiem ponad 1 mln osób. Ponadto Białołęka, czyli dzielnica, w której jesteśmy ulokowani, nie tylko rozbudowuje się, ale także najdynamiczniej w Warszawie zyskuje mieszkańców - potencjalnych klientów Północnej. To znacząco wyróżnia nas na stołecznym rynku – wylicza.

– Argumentem są także dobre wyniki obiektu, w tym wyniki sprzedażowe i to mimo wyzwań związanych z inflacją i innymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, które niezależne są od obiektu. Północną cechują dziś: stabilnie rosnący footfall, który często przewyższa trend obserwowany na rynku i sięga wyników z 2019 roku, a także rosnące stosunkowo szybko obroty – dodaje.

Ten potencjał skłania też rynek do inwestowania w najem w Północnej. W sierpniu pod dachem galerii otworzył się w nowej lokalizacji salon Cocodrillo z ofertą odzieżową skierowaną do dzieci. Wcześniej obiekt wzbogacił się o galerię sztuki Jarocki Art, a także sportowy pub The Beer Store, będący 26. lokalem gastronomicznym w tenant-mixie.

Także brandy obecne już w galerii wynajmują kolejne powierzchnie i wprowadzają nowości. Sieć Żabka, mająca już w Północnej sklep o powierzchni 101 mkw., zdecydowała się na uruchomienie dodatkowego stoiska z wybranym asortymentem. Lada moment ma tutaj też powstać bezobsługowa i autonomiczna Żabka Nano.

Północna zyskuje nowych najemców z różnych segmentów ważnych dla swojego rozwoju i rynkowej pozycji, a także marki, które odważnie podchodzą do nowych technologii zakupowych, co jest u nas mocnym trendem. Tym samym nie tylko wzbogacamy ofertę o nowe, atrakcyjne konsumencko destynacje zakupowe, ale także unowocześniamy tenant-mix w zgodzie z najnowszymi trendami konsumenckimi – podsumowuje Jarosław Tutaj.

