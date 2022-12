Gorączka przedświątecznych zakupów cały czas trwa. Nie tylko w galeriach handlowych i sklepach stacjonarnych, ale też internetowych.

Pomimo tego, że przedświąteczny czas naznaczony jest trudną sytuacją makroekonomiczną, konsumenci nie rezygnują z zakupów.

Według ekspertów, w tym roku Polacy nie będą kupować mniej niż w latach poprzednich.

Ich wybory mogą być zdecydowanie bardziej przemyślane.

Już w Black Week zauważyliśmy, że ruch w sklepach internetowych naszych klientów był bardzo duży. Nie przekładał się on jednak jednoznacznie na konwersję. Tę tendencję widzimy również w grudniu. To pokazuje, że klienci chcą robić zakupy, ale też szukają w sieci najlepszych okazji – wyjaśnia Piotr Kałwa, E-commerce Success Manager w IdoSell.

Koniec listopada i początek grudnia, to w sklepach internetowych złoty okres. W tym roku będzie on wyglądał trochę inaczej. Dotychczas sprzedawcy odnotowywali peaki sprzedażowe do siedmiu dni przed wigilią. Teraz ten czas się wydłuża.

Szacuję, że szczyt sprzedażowy mógł trwać do 19 lub 20 grudnia. A to dlatego, że wiele sklepów gwarantuje, że jest w stanie dostarczyć produkt przed świętami – nawet do 22 grudnia. To taki bezpieczny czas pod kątem dostawy – mówi Piotr Kałwa.

Jak zaznacza ekspert, sklepy internetowe już teraz mogły odnotować wzrost sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku. Świadczy o tym choćby niespotykanie duży ruch w branży kurierskiej.

Przepełnione automaty paczkowe i wzmożona ilość pracy firm kurierskich pokazuje, że Polacy kupują jeszcze chętniej niż rok temu. Myślę jednak, że nie jest to tak dynamiczny wzrost, jak w poprzednich latach. Przewiduję, że może on sięgać do kilkunastu procent – tłumaczy Piotr Kałwa.

Duże zainteresowanie zakupami w ostatnim kwartale roku, a szczególnie w listopadzie i grudniu odnotowują również same sklepy internetowe.

Po dotychczasowych rozmowach z naszymi klientami, szczególnie tymi największymi, możemy stwierdzić, że ostatnie miesiące idą im naprawdę wybornie. Pomimo tego, że wizja kryzysu ich martwiła, nie odnotowują problemów w sprzedaży – wręcz przeciwnie, zauważają wzrosty – dodaje Piotr Kałwa.

Jedyną zmianą jest to, że w e-sklepach jest zdecydowanie większy ruch niż dotychczas, ale nie przekłada się on już bezpośrednio na sprzedaż.

Ludzie w tym roku zdecydowanie więcej czasu poświęcają na szukanie okazji. W związku z tym ruch jest zauważalnie większy. Nawet serwisy, które zbierają i oferują kody rabatowe, od końca listopada mają momentami problemy ze zbyt dużym ruchem. To dotychczas się nie zdarzało – wyjaśnia Piotr Kałwa.

Polacy kupują najczęściej jak zwykle zabawki. Sklepy internetowe z tej kategorii radzą sobie w tym czasie najlepiej. A jeśli chodzi o prezenty dla dorosłych, bardzo popularne są teraz kategorie fashion and beauty oraz home and decor – wymienia Piotr Kałwa.

