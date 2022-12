Westfield Arkadia nie zwalnia tempa i tuż przed Świętami zaskakuje klientów nowościami i jeszcze szerszą ofertą. Pojawili się nowi najemcy.

Klienci mogą odwiedzić m.in. nową odsłonę perfumerii Douglas wraz ze strefą SPA.

Kupić obuwie i dodatki, które powstają w duchu slow w pracowni Balagan.

Zainspirować się świątecznymi dekoracjami do domu z Miloo Home.

Westfield Arkadia od lat jest wybierana przez najważniejsze polskie i zagraniczne marki jako lokalizacja dla ich najnowszych konceptów oraz flagowych salonów. Ostatni czas był pod tym kątem bardzo intensywny. W centrum pojawiły się nowe marki, najnowocześniejsze koncepty, ale też retowarcia sklepów wcześniej obecnych w centrum.

Balagan w Westfield Arkadia.

Ciekawą nowością dla osób poszukujących obuwia i akcesoriów najwyższej jakości będzie marka Balagan. Jest to brand, który specjalizuje się w butach, torebkach i dodatkach szytych ręcznie, z naturalnych materiałów oraz wysokogatunkowych komponentów. Każdy projekt Balagan charakteryzuje minimalizm we wzornictwie i doborze kolorów. Marka współpracuje z polskimi, małymi manufakturami, często prowadzonymi od pokoleń. Sklep w Westfield Arkadia został określony mianem atelier i wygląda inaczej niż dotychczasowe lokale marki. Na ekranie są wyświetlane filmy z pracowni, pokazujące proces wytwarzania obuwia. Uwagę przyciąga także wystrój – kute, stalowe ekspozytory, drewniany regał oraz naturalne płótno z sitodrukiem na ścianach. Sklep znajduje się na pierwszym piętrze, w pasażu Canaletto.

Puma w Westfield Arkadia.

Na tym samym piętrze, w pasażu Wisła, klienci mogą także odwiedzić nowo otwarty salon znanej na całym świecie marki sportowej – PUMA. Nowy sklep oferuje szeroki wybór produktów marki – od lifestyle’owych po te zaawansowane technologicznie dla miłośników sportu. PUMA celebruje kobiecość poprzez platformę She Moves Us, prezentując m.in. kolekcje treningowe, w tym linię produktów powstałych we współpracy z Pamelą Reif, a także propozycje z kategorii Select, jak np. kolekcja PUMA x Liberty. Pośród propozycji męskich znajdują się najmodniejsze modele sneakersów, asortyment piłkarski, a także motorsportowy.

Miloo Home w Westfield Arkadia.

Z kolei osoby poszukujące ozdób świątecznych oraz inspiracji w zakresie urządzania wnętrz mogą udać się do nowo otwartego pop up store’u Miloo Home zlokalizowanego na parterze. Sklep ma ponad 200 mkw. i będzie dostępny dla klientów do końca grudnia br. Oferuje on przede wszystkim szeroki asortyment dekoracji świątecznych z czterech różnych kolekcji, ale także meble i dodatki – tekstylia, wazony, lampy czy lustra.

Nowa perfumeria Douglas w Westfield Arkadia, która przeszła całkowitą przebudowę, zajmuje powierzchnie 1156 mkw. Została zaprojektowana przez niemieckiego architekta Volkera Metza zgodnie z najnowszymi trendami i jest największym salonem w tej części Europy. Znajduje się w niej ponad 40 odsłon wizualizacji marek z ich własnym DNA, a także dziewięć tzw. shop-in-shop, czyli stref dedykowanych markom makijażowym i zapachowym. To wyjątkowy świat luksusowych marek, takich jak Chanel, Dior, Giorgio Armani Cosmetics, Lancôme, Byredo, Tom Ford, Acqua di Parma i Maison Margiela oraz debiutującej na naszym rynku Molton Brown. Każda z nich ma dedykowane sobie miejsce, gdzie klient znajdzie pełen asortyment produktów, wyjątkową obsługę oraz bezpłatne porady i konsultacje z ekspertami marek. Flagowy salon Douglas oferuje również największy wybór perfum, w tym najbardziej wyszukane, selektywne zapachy niszowe zaprezentowane w specjalnej strefie. O wyjątkowości tego miejsca stanowi także ponad 100 mkw. dedykowanych strefie SPA z dwoma gabinetami kosmetycznymi, stanowiskami do manicure i pedicure oraz z salonem fryzjerskim prowadzonym w oparciu o współpracę z profesjonalnymi markami, takimi jak Kérastase, Aveda, Balmain oraz Wella Professionals.

Oysho w Westfield Arkadia.

Salon w najnowszym koncepcie wnętrz otworzyło również Oysho i jest to największy sklep marki w Polsce. Salon został przeniesiony z parteru na pierwsze piętro, do pasażu Wisła. W ofercie sklepu uwagę zwraca szeroki wybór kolekcji sportowych.

Niezwykle cieszy nas zaufanie naszych partnerów biznesowych. Otwarcia nowych, flagowych sklepów i najnowszych konceptów cenionych przez klientów marek to dla nas dowód, że Westfield Arkadia jest numerem jeden jeśli chodzi o szeroką i wyjątkową ofertę i to nie tylko handlową. Zależy nam na tym, by Westfield Arkadia była miejscem, w którym klienci mogą doświadczać marek w nowy sposób czego przykładem jest chociażby strefa SPA w naszej perfumerii Douglas – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Kapsula w Westfield Arkadia.

To nie koniec zmian – do centrum handlowego Westfield Arkadia na kilka najbliższych miesięcy powróciła marka Kapsula, zrzeszająca ukraińskich projektantów. Jest to pop up store, zlokalizowany na pierwszym piętrze, w którym klienci znajdą 70 wyjątkowych kolekcji odzieży i biżuterii.

