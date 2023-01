Idealne centrum handlowe powinno mieć aptekę, paczkomat, fryzjera oraz punkt ksero. Całkiem wysoko w hierarchii potrzeb klientów jest też szewc, pracownia z przeróbkami krawieckimi oraz usługa pakowania prezentów.

Polacy lubią spędzać czas w centrach handlowych nie tylko ze względu na szeroką ofertę zakupową. Potrzeby klientów postanowiła zbadać Manufaktura w Łodzi. Na bazie wyników powstał raport „Centra handlowe ponownie w centrum uwagi klienta?”

Co zatem jest dla klientów centrów handlowych najważniejsze? Liczy się przede wszystkim szeroka oferta, bo gdy już w centrum handlowym jesteśmy, to chcemy spędzić w nim czas, tak jak lubimy – przyjemnie z elementami rozrywki, ale często także produktywnie, mogąc zrobić zakupy pierwszej potrzeby, wysłać lub odebrać paczkę czy umyć samochód.

Idealny tenant mix

Z badania Manufaktury wynika, że w idealnym kompleksie handlowym nie może zabraknąć apteki. To właśnie ten punkt wskazało najwięcej, bo aż 65 proc. badanych. Niezwykle istotny okazał się również paczkomat (56 proc.), a blisko co druga osoba wskazała jako must have salon fryzjerski oraz punkt drukarski/ksero.

Dostępność usług krawieckich czy szewskich od lat systematycznie spada w naszym najbliższym otoczeniu blisko domu, a jednak potrzeby klientów ciągle są i te oczekiwania przenoszone są na centra handlowe.

Co trzeci badany wskazywał szewca, pracownie z przeróbkami krawieckimi, a także pakowanie prezentów. Natomiast w swojej hierarchii oczekiwań respondenci najrzadziej wybierali serwis rowerowy oraz myjnię samochodową (odpowiednio 22 i 23 proc.).

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Manufaktury większość respondentów wskazała znacznie więcej udogodnień, jako elementów, które powinny bezsprzecznie znaleźć się w centrum niż konkretnych usług, są to np. ładowarki do urządzeń mobilnych (48 proc.), pokoje rodzinne z miejscem do karmienia (38 proc.) czy szafki depozytowe (38 proc.), by móc zostawić zbędny bagaż.

– Wnioski z badania pokazują, że centrum handlowe powinno dążyć do jak najbardziej zróżnicowanej oferty. Klienci z jednej strony oczekują miejsc dosyć oczywistych, takich jak apteka, ale z drugiej rośnie również potrzeba np. miejsc parkingowych dla rowerów i motocykli. Warto zwrócić jednak uwagę na kolejne miejsca w zestawieniu, bo dostępność usług krawieckich czy szewskich od lat systematycznie spada w naszym najbliższym otoczeniu blisko domu, a jednak potrzeby klientów ciągle są i te oczekiwania przenoszone są na centra handlowe – komentuje Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury.

Przede wszystkim komfort i wygoda

Oczekiwania wobec centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego to z jednej strony szeroka oferta dostępnych usług, z drugiej jednak obecność elementów dających poczucie, że centrum dba o komfort odwiedzających. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Manufaktury większość respondentów wskazała znacznie więcej udogodnień, jako elementów, które powinny bezsprzecznie znaleźć się w centrum niż konkretnych usług, są to np. ładowarki do urządzeń mobilnych (48 proc.), pokoje rodzinne z miejscem do karmienia (38 proc.) czy szafki depozytowe (38 proc.), by móc zostawić zbędny bagaż.

Aż dla 49 proc. niezwykle istotne są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów małych dzieci jeżdżących w wózkach, najczęściej wymieniane są windy czy podjazdy.

- Tak wysoki wynik pokazuje też dobre zmiany zachodzące w społeczeństwie. Podejście odwiedzających do kwestii dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnością ewoluuje. To, że aż co druga osoba ocenia centrum handlowe pod tym kątem i wyżej je ocenia, gdy takie ułatwienia posiada, to jasny sygnał, że nie ma zgody społeczeństwa na marginalizowanie tej grupy. Taki też jest nasz nadrzędny cel w Manufakturze, by każdy mógł bez przeszkód korzystać z centrum, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia – mówi Anna Łajszczak-Kucharska.

Lokalni producenci poszukiwani

Niezwykle istotna okazała się obecność oferty lokalnych producentów (dla 80 proc.), a także ekologiczne rozwiązania (dla 73 proc.). Nie jest to w tym momencie jeszcze silna motywacja do wyboru konkretnego centrum handlowego, ale na pewno ważny trend, zyskujący na popularności, skoro nawet ¾ badanych deklaruje, że czułaby się zachęcona do skorzystania z oferty centrum, które takie rozwiązania posiada.

Jak wynika z raportu „Centra handlowe ponownie w centrum uwagi klienta?” na te kwestie zdecydowanie baczniejszą uwagę zwracają kobiety oraz rodzice małych dzieci. Co ciekawe na dostępie do kultury zależy 64 proc. ankietowanych, a na ofercie z zakresu sztuki i designu 56 proc.

Niezwykle istotna w badaniu Manufaktury okazała się obecność oferty lokalnych producentów (dla 80 proc.), a także ekologiczne rozwiązania (dla 73 proc.).

- Szeroki wachlarz usług to dla nas podstawa. W Manufakturze klient znajdzie łącznie ponad 300 sklepów, punktów usługowych, restauracji, a nawet hotel, kino, teatr, muzeum, kręgielnię, klub fitness, experymentarium czy centrum gier laserowych. Jednak nieustanie śledzimy oczekiwania naszych gości, stąd geneza przeprowadzenia tego typu badania. Dzięki uzyskanym wynikom możemy poznać potrzeby i na nie odpowiadać – dodaje Anna Łajszczak-Kucharska.

