Przeprowadzki w Galerii Jurajskiej. Najemcy chcą więcej miejsca

Najemcy Galerii Jurajskiej przedłużają umowy, a wielu przypadkach przenoszą się do większych lokali, wprowadzając przy okazji nowe koncepty handlowe. Na taki ruch ostatnio zdecydował się Douglas.

Najemcy, którym kończą się 5 i 10-letnie umowy najmu z Galerią Jurajską zostają na kolejne lata. Część z nich oprócz prolongaty, decyduje się także na dodatkowe inwestycje np. przeprowadzkę do większego lokalu, remont wnętrz czy wprowadzenie nowego konceptu handlowego.

Marka Douglas, obecna w galerii od jej otwarcia w 2009 roku, podjęła kilka decyzji dotyczących przyszłości w częstochowskim centrum handlowym. Sieć nie tylko przedłużyła umowę z Jurajską, ale także przeniosła się do innej lokalizacji w centrum oraz zdecydowała się na wprowadzenie nowego konceptu handlowego.

- Na takie zmiany decyduje się coraz więcej najemców. Tylko w ciągu ostatniego roku kilka marek przeprowadziło się do większego lokalu lub przeprowadziło i zmodernizowało. To jasny sygnał, że marki dostrzegają potencjał Galerii Jurajskiej i są chętne do tego, aby inwestować w obecność w naszym obiekcie i rozwijać się - mówi Anna Borecka - Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Przykład Douglasa jest najlepszy. Marka przeniosła się do lokalu o podobnej powierzchni (310 m kw.), który położony jest w samym sercu Galerii Jurajskiej. Salon perfumerii został stworzony według najnowszego standardu i najbardziej aktualnych, światowych wytycznych. To jeden z pierwszych lokali sieci w Polsce, który uruchomiony został w tym koncepcie.

- Powiększenie i relokacja perfumerii w Galerii Jurajskiej to inwestycja, którą planowaliśmy od dawna. Zawsze chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientek, w atrakcyjny sposób prezentować naszą ofertę, a przede wszystkim - zapewnić doznania zakupowe na najwyższym poziomie. Nowo otwarta perfumeria zajmuje zdecydowanie większą powierzchnię - blisko 300 m kw. i została zaaranżowana w nowoczesnym stylu, który wzbogaciliśmy rozwiązaniami multimedialnymi - mówi Magdalena Przybysz, Dyrektor ds. Ekspansji i Inwestycji w Douglas.

- Nowy koncept to także nowa kolorystyka. Wnętrze utrzymane jest w eleganckich, złotych kolorach. Zastosowaliśmy też klarowny podział na strefy makijażu, pielęgnacji i zapachów, w których czekają produkty kilkuset marek, zarówno bestsellerowe międzynarodowe marki, ale także młode brandy, które szybko zdobyły popularność i zaufanie konsumentów - wyjaśnia.

To nie koniec zmian. - Powiększyliśmy także zespół konsultantów, którzy pomagają jak najlepiej dobrać produkty, udzielają porad i zawsze dbają o zachowanie wyjątkowej atmosfery – nawet w obecnych, post-covidowych warunkach, kiedy musieliśmy wprowadzić pewne ograniczenia związane z testowaniem produktów. Jestem przekonana, że nowa, jeszcze atrakcyjniejsza odsłona perfumerii Douglas przypadnie do gustu klientkom z Częstochowy i okolic, i będzie ulubionym punktem na ich zakupowej mapie miasta - dodaje Magdalena Przybysz.